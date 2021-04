'Paramos porque no tenemos otra opción': Fecode

Este 28 de abril las principales centrales obreras y sindicatos del país estarán en paro. Una convocatoria en la que participa la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), organización que anunció cese de actividades.



Esto quiere decir que el miércoles los docentes afiliados al sindicato no dictarán clase ni de manera virtual ni presencial (en los municipios donde está activo el modelo de alternancia).



Y mientras los docentes se suman al paro, muchos sectores cuestionan sus razones, que entre otros incluyen su inconformismo con la alternancia, el reclamo por ser priorizados aún más en el proceso de vacunación contra el covid-19, así como el rechazo a la reforma tributaria.



Ante esto, EL TIEMPO habló con William Velandia, presidente de Fecode, quien explicó cómo se desarrollará la jornada de protestas (que se da en uno de los momentos más difíciles en términos de contagio del virus), así como cuáles son sus demandas.



¿Por qué para Fecode?



Primero, en rechazo hacia la reforma tributaria que afecta a los más vulnerables y va en contra de la voluntad de los colombianos. Pero también para que cese la presión sobre las colegios, directivos docentes y profesores para volver a la escuela con el modelo de alternancia a sabiendas de que no hay condiciones.



Por el contrario, pedimos que se abran mesas de diálogo y trabajemos de la mano en las adecuaciones para volver a la presencialidad cuando los indicadores nos permitan hacerlo.



Se ha hablado mucho sobre cómo será la jornada dado el tercer pico de la pandemia. ¿El llamado es a salir a las calles a marchar?



Convocamos al cese de actividades por 24 horas. Y también llamamos a participar del paro nacional por medio de sus distintas manifestaciones, atendiendo el momento que vivimos, el contexto en cada una de las regiones del país.



Si el gobierno pone mensaje de urgencia para que se apruebe un proyecto de ley nefasto como la reforma tributaria, es nuestro deber rechazarlo, y hacerlo también con carácter de urgencia. FACEBOOK

Estamos hablando de hacer movilizaciones, donde se pueda y con condiciones de bioseguridad. Pero también de plantones, caravanas, mítines, reuniones de barrio, charlas virtuales, cacerolazos, en fin, una forma de expresión que tenga en cuenta que es una marcha pacífica y con todas las condiciones para la salud.



¿Y cómo se va a controlar el cumplimiento de estas medidas en la jornada?



Se organizaron los protocolos. Se ha hecho el llamado a todas las organizaciones para que seamos responsables, que participemos de acuerdo al contexto y que se tengan en cuenta medidas como distanciamiento físico, aseo permanente, el uso de tapabocas obligatorio, no consumir alimentos y que todo se haga de manera pacífica.



Ese cese de actividades de Fecode ha sido cuestionado por darse en un momento de alta afectación al sector. ¿Qué dice a las críticas de quienes dicen que no quieren trabajar?



Eso es falso. Fecode va a paro porque le toca parar. Porque no encontramos otra alternativa. Nosotros hacemos propuestas, enviamos documentos al Ministerio de Educación, pero no somos atendidos.



Hemos seguido garantizando las condiciones de nuestra niñez y juventud desde la educación no presencial. Los maestros nos reinventamos, adquirimos equipos, tenemos sobrecarga laboral, pagamos más altos los servicios públicos, pero estamos cumpliendo.

William Velandia, presidente de Fecode Foto: Fecode

¿Con las condiciones sanitarias actuales, sí es momento para marchar?



Si el gobierno pone mensaje de urgencia para que en 30 días se apruebe un proyecto de ley nefasto como la reforma tributaria, contra las clases medias y los trabajadores, es nuestro deber rechazarlo, y hacerlo también con carácter de urgencia. No hay tiempo para aplazar el paro.



Muchos dicen que no es coherente convocar a marchas y al mismo tiempo negarse a volver a espacios educativos presenciales, donde hay más control...



Es que marchamos porque no tenemos más opción. Le hemos demandado a la administración distrital y al gobierno nacional que en este tiempo organicemos y preparemos las escuelas, pero no se ha hecho.



Miremos lo ocurrido: No se han ejecutado los 400.000 millones de pesos que asignó el ministerio desde el año pasado. Ese dinero de por sí es poco y apenas se han ejecutado, con corte a mediados de abril, menos de 100.000 millones de pesos. ¿Qué nos dice eso? Que no se han acondicionado las escuelas.



Hemos propuesto realizar un cronograma, verificar las condiciones y que sean los consejos directivos los que determinen la reapertura en el momento preciso de acuerdo al cumplimiento de las medidas y los indicadores epidemiológicos.



¿Cómo recibe Fecode la decisión de Bogotá de suspender las clases presenciales?



Es que esa es una medida que debe verse en todo el país. La situación del sistema de salud es crítica. Muchas ciudades están afectadas gravemente por el virus. De momento lo único que garantiza la salud de la comunidad educativa es el distanciamiento físico, porque la vacunación ha sido un proceso extremadamente lento.

Pero eso de mantenernos alejados de las aulas por las condiciones actuales se debe acompañar con la adecuación de las instalaciones educativas, para en verdad estar listos para regresar cuando la situación sanitaria lo permita, pero eso no está sucediendo.



Los maestros ya están priorizados en el esquema de vacunación. ¿Por qué Fecode insiste en este tema?



El promedio de edad en el magisterio es relativamente alto, pero las últimas cifras han mostrado que no solo son los mayores los que se afectan por el covid-19, sino también el personal joven.



Lo que pedimos es que se aplique cuanto antes la vacuna para todos los actores porque corren riesgo de contagio en los colegios. Eso, combinado con las medidas de bioseguridad, minimizaría el riesgo.



Es verdad que los niños tienen una respuesta inmune diferente a los adultos, pero igual se contagian ya sea en casa o en la escuela.



¿Por qué dicen que el gobierno no los ha escuchado?



Desde mayo del año pasado hemos propuesto sendos documentos para mirar cómo se prepara la educación para el retorno. Solicitamos que se declarara emergencia educativa y no ocurrió. El gobierno dio 400.000 millones de pesos para las adecuaciones, pero además de que no se ha ejecutado ese dinero, la realidad muestra que se necesitan más de 900.000 millones. Esa propuesta también fue rechazada. Y eso ha pasado con otras propuestas, y de momento no atienden nuestros reclamos.





MATEO CHACÓN ORDUZ

Redacción Educación

