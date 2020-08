Fecode se declara en desobediencia civil contra modelo de alternancia

En agosto se iniciará el modelo de alternancia en algunas regiones del país para el regreso gradual a las aulas, y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) se declaró en desobediencia civil en contra de esta decisión.



Nelson Alarcón, presidente de la asociación de maestros, le dijo a EL TIEMPO que no existen las condiciones para que los estudiantes vuelvan a clase de manera presencial, en especial con el repunte actual en las estadísticas de contagios y muertes por covid-19 en el país.



Cabe mencionar que de las 96 secretarías de Educación del país, 32 tomaron la decisión de iniciar con la alternancia en sus territorios. Sin embargo, de acuerdo con el Ministerio de Educación, esto no significa que todas las instituciones de estos territorios empezarán a tener sesiones presenciales, sino que solo ocurrirá en ciertos colegios que cumplan con todos los requisitos de bioseguridad para tal fin.



La cartera también asegura que este modelo de alternancia no significa que todos los estudiantes de estas instituciones asistirán a clases, sino que será un proceso escalonado en el que habrá una presencia importante de trabajo en casa.



No obstante estas explicaciones, Alarcón sostiene que sigue estando en riesgo la vida de los docentes y estudiantes, por lo que sería mejor continuar con la implementación exclusiva del trabajo en casa.

¿Por qué los maestros de Fecode se declaran en desobediencia civil?

El Gobierno pretende imponer un modelo de alternancia con presencialidad en las instituciones educativas, a lo cual decimos no porque no están las condiciones. El incremento de contagio cada día es más alto y todavía estamos lejos del pico de la pandemia.



No hay condiciones reales y concretas para poder sacar a más de ocho millones de niños y jóvenes a las instituciones educativas. No es posible el regreso a las aulas por problemas en materia de infraestructura, protocolos y elementos de bioseguridad.



Los recursos que anunció el Gobierno no alcanzan para adecuar las instituciones como corresponde.



Esto no es por pura terquedad. Es una situación grave en la que realmente la prioridad debe ser la salud. Proteger la vida y la salud por encima de cualquier cosa.

¿Eso significa que no regresarán a clases presenciales?

Los profesores de Fecode no vamos a asistir a las instituciones educativas. Les estamos diciendo también a los padres y estudiantes que no lo hagan. Vamos a seguir trabajando desde las casas. Algún día tendremos que regresar, claro que sí, pero hoy no están las condiciones para ello.



Exigimos al Gobierno Nacional que genere las verdaderas garantías para los jóvenes, niños, padres de familia, docentes y directivos docentes; que invierta en los elementos tecnológicos que se requieren para dar conectividad a todos los estudiantes.

Así las cosas, ¿cuándo sería posible retornar?

El panorama actual es preocupante y creemos que no será posible retornar en el transcurso del año. No se trata de imponer un regreso, así sea en ciertas regiones, sino de que en verdad sea conveniente hacerlo. Ahora no lo es.



¿Volverán a las manifestaciones como hace unas semanas?

Tendremos una junta nacional esta semana y allí tomaremos las decisiones pertinentes. Si es preciso, desarrollaremos actividades de protesta, paro de maestros virtual de 24, 48 o 72 horas, no solo por la alternancia, sino también porque el Gobierno viene incumpliendo los acuerdos firmados el año pasado. A la fecha, solo se ha dado cumplimiento al 25 por ciento de estos.



No se descartan actividades. Nuestra movilización puede que no sea de salir masivamente a las calles. Pueden ser paros digitales, caravanas en vehículos particulares con solo un compañero en cada carro. Cualquier decisión será anunciada próximamente.

¿Cuál es la propuesta desde Fecode para el regreso a clase y la educación desde casa?

Hay que flexibilizar la promoción de nuestros estudiantes, los planes de estudio, el calendario escolar, entre otros puntos, para atender las deficiencias que hoy tiene el sistema por cuenta de la pandemia. Hoy se ha visibilizado mucho más la gran desigualdad que hay en Colombia en términos educativos.



Tenemos varias propuestas que hemos presentado al Gobierno como que el regreso a clase se dé solamente cuando no exista el mínimo riesgo de contagio.



Adicionalmente, propusimos un gran acuerdo por la educación en el que las decisiones sean acuerdos entre todos los actores, no solo desde el Gobierno. Que participen universidades, la academia, el ministerio, los docentes, padres de familia, empresarios, directivos docentes, asociaciones.



Hay otras iniciativas en temas académicos, pedagógicos, culturales, curriculares, pero el Gobierno no quiere escuchar.



REDACCIÓN EDUCACIÓN - @EducacionET