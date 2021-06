'Fueron opiniones personales': Fecode ante video de Nelson Alarcón

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) se pronunció ante la polémica surgida por un video en el que Nelson Alarcón, ejecutivo de la organización, menciona que detrás del actual paro nacional hay una intención política.



De acuerdo con Fecode, estas declaraciones son personales y no representan la posición oficial de la federación, que en ocasiones anteriores se había pronunciado diciendo que no había razones políticas con miras a las elecciones del 2022.



Así se lo dijo a EL TIEMPO Christian Rey, presidente (e) de Fecode: “Lo que aparece en el video son opiniones y posturas personales del compañero y no las de Fecode. Él tiene la vocería de la federación dentro del Comité del Paro, pero en estos temas es importante recordar que ya no es presidente de la federación. Quien puede hablar de las posturas nuestras es el presidente, William Velandia, a quien estoy reemplazando en el cargo como presidente encargado por una enfermedad”.



De acuerdo con Rey, las palabras de Alarcón se dieron en un contexto íntimo y personal con personas cercanas a él, mas no como un pronunciamiento oficial del sindicato de maestros.



“Las declaraciones que dio las hizo a la salida de la reunión con la CIDH, y las realizó a un grupo de amigos suyos, en un contexto informal”, señaló.



Y añadió: “Siempre han buscado encontrarle un quiebre al magisterio con cualquier actuación de uno de sus miembros con el fin de dañar la imagen de Fecode, y este es el caso. Pedimos que cese toda actuación maliciosa de este tipo”.

🔴 Este jueves se conoció un video en el que Nelson Alarcón, ejecutivo de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), habla con varias personas. En él se refiere a "tácticas" para "llegar con miras al 2022 y más allá".



Acá le mostramos ↓ pic.twitter.com/91OUF8y110 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) June 10, 2021

Cabe recordar que en la grabación difundida a través de redes sociales, Alarcón, quien hasta febrero pasado fue presidente de Fecode, sostiene que el objetivo de las marchas es lograr resultados en los próximos comicios:



“Esa es una de las tácticas. Aquí tenemos que robustecer el movimiento. Esto es de largo aliento, esto es para llegar con miras a 2022 y seguir mucho más allá, para derrotar al Centro Democrático, para derrotar a la ultraderecha y llegar al poder en 2022. Eso es de largo aliento y entonces tenemos que cambiar la táctica y frente a esto hay posibilidades, por supuesto, de que tenemos que cambiarla desde los maestros”, agregó Nelson Alarcón.

La respuesta de Alarcón

En declaraciones dadas a Caracol Radio, Nelson Alarcón manifestó en relación con sus declaraciones que "en Colombia se convirtió en un delito hablar de democracia".



Aseguró además que la política es la actividad de un ciudadano cuando interviene en asuntos públicos con su opinión por las vías democráticas. Frente a una posible candidatura y sus aspiraciones políticas, mencionó que cualquier persona tiene el derecho de hacerlo.



Respecto al tema de la representación de los jóvenes de primera línea, reiteró que su gremio no los representa y que mal harían en tomar la voz de ellos como propia.

REDACCIÓN EDUCACIÓN

