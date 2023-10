Fecode: ¿Qué tan crítica es la situación de la salud de los maestros?

El sistema de salud de los maestros es el que más presenta quejas por cada 10.000 afiliados, superando por mucho a todas las EPS tanto del régimen contributivo como el subsidiado. Así lo evidencia un nuevo informe de la Superintendencia de Salud, el cual pudo conocer EL TIEMPO, en el que se detalla el caso particular de la salud del magisterio, el volumen de quejas que la entidad recibe por parte de los usuarios, y se compara con lo registrado por el resto del sistema.



Todo esto, en medio de la polémica desatada por la suspensión de los 10 procesos licitatorios de la salud del magisterio, anunciada por el presidente Gustavo Petro por presuntos hechos de corrupción. Todos estos contratos suman más de 13 billones de pesos.

Así las cosas, se encontró que entre enero y agosto de 2023 la Superintendencia ha registrado 31.263 quejas y reclamos por parte de usuarios de la salud del magisterio, lo que resulta en el 3,3 por ciento de las quejas totales del sistema.



Sin embargo, y teniendo en cuenta que los usuarios del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), docentes, directivos docentes y sus familiares, suman 820.835 afiliados, la tasa de quejas por cada 10.000 afiliados es la más alta del país, superando a todas las EPS, ya sean de régimen subsidiado o contributivo.



En total, el sistema del magisterio reporta una tasa de 380,87 quejas por cada 10.000 afiliados, muy por encima de los 315,7 de la EPS con más reclamos, el Servicio Occidental de Salud, y de los 270,2 de Capital Salud, la que le sigue en la lista.



La diferencia se hace mucho más notoria al compararse con las EPS más grandes del país: Nueva EPS tiene una tasa de 181,79, Sanitas (208,42), EPS Sura (194,54) y Salud Total (184,79).

Los operadores con más quejas



Cabe recordar que los profesores hacen parte de un régimen exceptuado, en el que hacen su aporte a su salud y el Gobierno, como su empleador, hace lo propio en los mismos porcentajes establecidos por ley. Dicho dinero cae en una bolsa común: el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), que cuenta con 820.835 afiliados, entre docentes, directivos docentes y sus familiares.



El Fomag es el fondo que reúne no solo los recursos de la salud del magisterio, sino también de las demás prestaciones, como los aportes a pensión y cesantías. La Fiduprevisora es la entidad mixta (adscrita al Ministerio de Hacienda) que administra esta bolsa conforme al contrato de fiducia mercantil suscrito con el Gobierno Nacional.



Así las cosas, la Fiduprevisora es la que contrata, mediante licitación pública, los contratos de prestación de la salud de los docentes. Para ello, divide el país en 10 regiones, 10 contratos con sus respectivas licitaciones. Estos 10 procesos fueron los que suspendió el presidente Petro.



El informe de la Superintendencia de Salud muestra el volumen de quejas recibidas por parte de los 10 contratistas actuales. De esta forma, estas son las que presentan más reclamos:

Redvital UT (Chocó y Antioquia): 5.396 UT Integrada Foscal CUB (Santander, Norte de Santander, Arauca y Cesar): 5.006 UT Medisalud (Boyacá, Casanare, Meta): 3.978 UT Organización Clínica General del Norte S.A. (Atlántico, Magdalena, San Andrés, La Guajira): 3.665 Unión Temporal Servisalud San José (Amazonas, Bogotá, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Vaupés, Vichada): 3.256 Cosmitet Ltda. (Caldas, Quindío, Risaralda): 3.043 Unión Temporal del Norte (Bolívar, Sucre, Córdoba): 2.875 Cosmitet Ltda. (Valle del Cauca, Cauca): 2.512 Unión Temporal ToliHuila (Huila y Tolima): 1.320 Unión Temporal Salud Sur2 (Nariño, Caquetá. Putumayo): 212

Los problemas en la salud del magisterio



Gustavo Petro y Fecode Foto: Presidencia / Carlos Ortega

Esta no es la primera vez que la salud del magisterio está en entredicho. Durante el paro de maestros de 2019, la Contraloría General de la República señaló que habría para esa fecha un presunto detrimento patrimonial en el Fomag por 4,2 billones de pesos.



Según informó Fecode a EL TIEMPO, el déficit acumulado actual en el Fomag asciende a 3,5 billones de pesos.



De esta forma, no solo el sindicato, sino el mismo el Ministerio de Educación y entidades de control han mencionado en diferentes oportunidades demoras por parte de la Fiduprevisora en el pago a las IPS encargadas de la prestación de la salud de los maestros.



“Esto ha generado muchos problemas en el acceso a la salud. Casos de profesores que no pueden agendar citas médicas generales ni de especialidad porque las IPS suspenden su atención por la deuda que se tiene con ellas”, explica el abogado Abelardo Camargo, quien ha sido apoderado de varios docentes quienes han tenido que recurrir a acciones de tutela para ser atendidos.



“Estamos hablando también de falta de acceso a medicamentos. Por ley, en este sistema deben ser dispensados en uno o dos días, y hay demoras de dos semanas o más, y en algunos casos no se entregan en su totalidad. También la normativa dice que las citas con especialidades médicas se deben agendar en veinte días hábiles, y los maestros están recibiendo las citas cuatro, cinco o hasta seis meses después. Lo mismo pasa con la agenda de cirugías”, agrega.



Esta situación ha derivado en diferentes investigaciones. Por ejemplo, el año pasado la Procuraduría General de la Nación abrió varias indagaciones por supuestas irregularidades en la adjudicación de un contrato por más de 51.000 millones de pesos en 2020, mientras que la Contraloría reportó hallazgos fiscales por más de 63.000 millones y un patrimonio negativo por 1,8 billones en el Fomag.



MATEO CHACÓN ORDUZ

Redacción Educación