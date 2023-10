Fecode: ¿qué está pasando con los contratos de la salud de los maestros?

“Ya se veía venir”. Así respondieron a EL TIEMPO fuentes al interior de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) ante la decisión del presidente Gustavo Petro de suspender el proceso de licitación de la prestación del servicio de salud de los maestros.



“El Gobierno Nacional ha descubierto una red de corrupción en la utilización de los recursos del Fomag (Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio) para la atención en salud del magisterio”, señaló el mandatario, a la par que anunciaba que se suspendían diez licitaciones con las que se buscaba contratar nuevos operadores para la salud de los maestros.

Se trata de una decisión que, si bien y de acuerdo con el Presidente responde a indicios de corrupción, genera preocupación en los maestros, y en especial en Fecode, que desde ya dice no descartar movilizaciones y hasta un paro nacional, aunque como última instancia.



Este sería, además, un tema de discordia entre ambas partes, lo cual resulta llamativo en especial por la férrea defensa que ha hecho el sindicato al programa del Gobierno.



A propósito, Domingo Ayala, presidente de Fecode: "El régimen especial del magisterio y el Fomag conservan plena vigencia y debe ser respetado, el proceso licitatorio no puede ser suspendido y menos en su fase final, lo cual quebrantarían la confianza legítima, y pondría en incertidumbre y riesgo la salud del magisterio y de su núcleo familiar. Ya conocemos lo traumáticos que resultan los planes de contingencia y esperamos que no se repitan". ​



Y agregó: “Queda claro que la Junta Nacional podrá tomar decisiones de movilizaciones o de convocar a un paro nacional en caso de que sea necesario, si no se logran soluciones a este problema por la vía del diálogo y los acuerdos y demás decisiones que también corresponden al Gobierno Nacional”.



De acuerdo con el sindicato, la prestación del servicio de salud por parte de los operadores actuales ha sido deficiente, por lo que se teme que estas prórrogas sigan afectando a este sistema, que, de acuerdo con cifras oficiales, recibe tres veces más quejas por cada 1.000 afiliados en comparación con el régimen contributivo.Nada más entre enero y agosto de 2023 se han recibido más de 31.000 quejas por parte de maestros y sus familiares.

¿Cuál es el problema con las licitaciones?



Lo primero que hay que aclarar es que el régimen de la salud de los maestros es exceptuado, es decir, es distinto al del resto de los colombianos. Los profesores hacen un aporte a su salud y el Gobierno, como su empleador, hace lo propio en los mismos porcentajes establecidos por ley. Dicho dinero cae en una bolsa común: el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), que cuenta con 817.288 afiliados, entre docentes, directivos docentes y sus familiares.



El Fomag es el fondo que reúne no solo los recursos de la salud del magisterio, sino también de las demás prestaciones, como los aportes a pensión y cesantías. La Fiduprevisora es la entidad mixta (adscrita al Ministerio de Hacienda) que administra esta bolsa conforme al contrato de fiducia mercantil suscrito con el Gobierno Nacional.



Así las cosas, la Fiduprevisora es la que contrata, mediante licitación pública, los contratos de prestación de la salud de los docentes. Para ello, divide el país en 10 regiones, 10 contratos con sus respectivas licitaciones. Estos 10 procesos fueron los que suspendió el presidente Petro.

Concentración de docentes frente a la Fiduprevisora. Foto: Tatiana Rojas / EL TIEMPO

Los contratos actuales, que entraron en vigencia en el año 2017, han tenido prórrogas por problemas en el proceso de contratación. La primera se dio a mediados de 2022, porque los procesos licitatorios no dieron inicio durante el Gobierno pasado.



Esa prórroga iba hasta el 31 de mayo de 2023. Durante ese tiempo se abrieron las licitaciones y se esperaba que los nuevos contratos entraran en operación el 1 de junio. Sin embargo, una vez más, y luego de un diálogo entre Fecode y el Gobierno, se volvieron a prorrogar estos contratos mientras se avanzaba con estas licitaciones, que de acuerdo con los últimos datos de la Fiduprevisora superaba los 13 billones de pesos por un periodo de cuatro años.



El problema es que dicha prórroga vence el próximo 31 de octubre. Se esperaba que antes de esa fecha se diera a conocer una decisión con respecto a las licitaciones y que fueran adjudicadas.



Sin embargo, el anuncio del presidente Petro habla de una red de corrupción en estas licitaciones. Y si bien no se tiene claro cuáles eran los alcances de dicha red o cuáles son esos indicios de corrupción, EL TIEMPO pudo conocer versiones de que algunos contratos estarían hechos a la medida de un oferente en particular, o casos en que a una licitación se presentaba un único oferente.



Si bien no se conoce exactamente cuáles son las irregularidades, no sería la primera vez que Fidupevisora se encuentra bajo el escrutinio público. Por ejemplo, durante el paro de maestros de 2019 la Contraloría General de la República señaló que habría para esa fecha un presunto detrimento patrimonial en el Fomag por 4,2 billones de pesos.



Según informó Fecode a EL TIEMPO, el déficit acumulado actual en el Fomag asciende a 3,5 billones de pesos.



De esta forma, no solo el sindicato, sino el mismo el Ministerio de Educación y entidades de control han mencionado en diferentes oportunidades demoras por parte de la Fiduprevisora en el pago a las IPS encargadas de la prestación de la salud de los maestros.



“Esto ha generado muchos problemas en el acceso a la salud. Casos de profesores que no pueden agendar citas médicas generales ni de especialidad porque las IPS suspenden su atención por la deuda que se tiene con ellas”, explica el abogado Abelardo Camargo, quien ha sido apoderado de varios docentes quienes han tenido que recurrir a acciones de tutela para ser atendidos.



“Estamos hablando también de falta de acceso a medicamentos. Por ley, en este sistema deben ser dispensados en uno o dos días, y hay demoras de dos semanas o más, y en algunos casos no se entregan en su totalidad. También la normativa dice que las citas con especialidades médicas se deben agendar en veinte días hábiles, y los maestros están recibiendo las citas cuatro, cinco o hasta seis meses después. Lo mismo pasa con la agenda de cirugías”, agrega.



Esta situación ha derivado en diferentes investigaciones. Por ejemplo, el año pasado la Procuraduría General de la Nación abrió varias indagaciones por supuestas irregularidades en la adjudicación de un contrato por más de 51.000 millones de pesos en 2020, mientras que la Contraloría reportó hallazgos fiscales por más de 63.000 millones y un patrimonio negativo por 1,8 billones en el Fomag.

¿Y ahora qué?



Horas después del trino del presidente Petro, el Ministerio de Educación, en cabeza de la ministra Aurora Vergara, se pronunció al respecto. “El Gobierno Nacional está respetando el fondo especial y no estamos haciendo una apuesta por poner en riesgo este sistema. Por el contrario, nuestra misión es garantizar que la inversión que el Estado hace en la salud de los docentes les ofrezca la mayor atención posible”.



De esta forma, el Gobierno prorrogará por otros seis meses los contratos, en los que se espera que los operadores actuales continúen con la prestación del servicio.



En el entretanto, el Gobierno espera hacer todas las indagaciones y sacar adelante un nuevo proceso de licitación. Mientras, desde el magisterio hay preocupación e incertidumbre sobre si esto implicará problemas en la prestación del servicio y si este es tiempo suficiente para sacar adelante de ceros otra licitación.



MATEO CHACÓN ORDUZ

Redacción Eudcación