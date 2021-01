Fecode pide retrasar el regreso a la presencialidad en todo el país

Luego de conocerse que en regiones como Bogotá, el departamento del Huila y Cali los gobiernos locales tomaron la decisión de iniciar el año escolar desde casa, aplazando el retorno a las aulas mediante el modelo de alternancia, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) pidió tanto a las demás gobernaciones y departamentos del país, como al Ministerio de Educación, que la misma medida aplique en todos los rincones del país.



Nelson Alarcón, presidente del sindicato de profesores, aseguró que las condiciones sanitarias actuales no permitirían que en ninguna parte del territorio nacional se iniciara el regreso gradual a las aulas:



“Hacemos una exigencia al Gobierno Nacional, gobiernos territoriales, secretarios de educación, para que actúen en consecuencia con respecto a lo que se está viviendo hoy con el crecimiento vertiginoso de la pandemia. Debemos salvaguardar a la población, la comunidad educativa, estudiantes, padres de familia, docentes, directivos docentes, administrativos”, dijo.



Y añadió: “Hoy es irresponsable retornar a las actividades presencialmente ya que estaríamos poniendo en riesgo la vida y la salud de todas y todos. Debemos centrar nuestros esfuerzos en minimizar el pico de la pandemia, pero a la vez se debe continuar en los esfuerzos y la preparación de las condiciones para dar la seguridad que se requiere para el retorno a las instituciones educativas”.



Esta misma ha sido la posición del magisterio desde el inicio de la pandemia. En repetidas oportunidades Fecode ha insistido en que sus docentes no volverán a las aulas, al menos hasta que pase la pandemia. Alarcón volvió a referirse al tema: “Los maestros continuaremos trabajando desde casa, cumpliendole al país, pero protegiendo también nuestra vida”.



Fecode no es la única organización que pidió retrasar el retorno a las aulas. Carlos Ballesteros, presidente de la Confederación Nacional de Padres de familia también pidió que se aplace la implementación de la alternancia:



“Celebramos la decisión de que no reinicien las actividades presenciales con alternancia en colegios de Bogotá. Los padres de familia insistimos en que hay que continuar con el trabajo en casa, hay que preservar la vida por encima de todo. El llamado es a los alcaldes y gobernadores a que tomen la misma decisión de Bogotá y Huila. El coronavirus no se ha ido. Pedimos a la ministra de Educación que dé unas directrices centrales”, señaló Ballesteros.



Ante estas peticiones, la ministra de Educación María Victoria Angulo se pronunció para señalar que la realidad sanitaria varía dependiendo de la región, por lo que el modelo de alternancia permite evaluar las condiciones particulares y tomar decisiones en consecuencia. Así mismo, insistió en las dificultades de aprendizaje, psicológicos y emocionales que el aislamiento ha causado en la población estudiantil:



“Tenemos 10 millones de niños inscritos en la educación básica y media en las 44 mil sedes del país, esperamos que para marzo puedan regresar a los colegios porque es vital para ellos. La respuesta no es la misma para todas las regiones porque las condiciones son distintas, lo que se espera es implementar el plan de alternancia para asegurar un retorno gradual, progresivo y seguro”, aseguró Ángulo.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

