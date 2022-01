La Federación Colombiana de Educadores (Fecode) se pronunció ante los anuncios de regreso a clases presenciales que se llevará a cabo este año y que coincide con el reciente aumento de casos de covid-19 que se está registrando en el país.



Ante ello, William Velandia, presidente del sindicato, aseguró que si bien en el pasado el magisterio se pronunció favorable a restablecer la presencialidad en el sistema educativo, ahora considera que no están las condiciones para que este proceso se lleve a cabo.



“Tenemos escuelas sin agua, sin los elementos de bioseguridad, sin maestros y eso imposibilita que se realice nuestro trabajo en sitio”, mencionó Velandia.



De acuerdo con el líder sindical, “hoy lo que demandamos del Gobierno es que se materialice lo que se acordó en el acuerdo del año pasado en el punto de la escuela de la presencialidad, que es que se desarrollen las condiciones de bioseguridad”.



Y agregó: “El Gobierno debe demostrar a los padres de familia que sus hijos retomarán la presencialidad con condiciones. Porque esta pandemia no ha parado, y más con las condiciones actuales, en que los casos de nuevo están en ascenso y con la variante ómicron”.



En otro pronunciamiento, Fecode sostiene que existen otros motivos por los que considera que no es momento de volver a las aulas. Señala que el 2022 inicia con déficit de maestros en todo el país, “los estudiantes volverían a las aulas sin docentes”.



Entre las regiones con más afectaciones por falta de personal docente, asegura el sindicato, se encuentran Magdalena, Norte de Santander, Arauca, Meta y Cesar.



“Reiteramos: los maestros y maestras de Colombia estamos con la presencialidad. Llevamos meses en las aulas. Pero aún al Gobierno le falta mucho por cumplir, desde agua hasta docentes. El regreso total requiere esas condiciones, no basta con los anuncios sonrientes de la ministra”, finalizó el sindicato.



Cabe recordar que en diciembre Fecode abrió la puerta a comenzar el año escolar en paro, ante lo que consideran incumplimientos del Gobierno de los acuerdos firmados el año pasado.

