Estas son las rutas de movilización de los maestros durante el paro

Fecode, el gremio de maestros de colegios públicos, está convocando a un paro nacional para el jueves 14 de febrero por 24 horas. El cese de actividades afectará a cerca de 8 millones de estudiantes.

Los profesores saldrán a las calles en "la defensa de la vida, el rechazo a los asesinatos de los líderes sociales y contra todas las formas de violencia que se evidencian en el país".



También marcharán para "exigir el respeto del derecho a la salud con dignidad, acorde con lo consignado en los contratos de prestación de servicios médico-asistenciales".



En Bogotá, las movilizaciones se concentrarán a las 8:00 a.m. en Fiduprevisora (calle 72 con 10), una de las entidades relacionadas con la prestación de la salud de los maestros. Desde allí, marcharán por la avenida Caracas hasta la calle 63 y llegarán hasta la avenida NQS. Luego tomarán la avenida el Dorado hacia el sur hasta llegar al Ministerio de Educación. Allí radicarán un nuevo pliego nacional de peticiones.



"El pliego comprende un punto importante dirigido a garantías por parte del Gobierno para hacer posible la financiación de la educación pública, desde el preescolar hasta la universidad pública", reza un comunicado enviado por Fecode.



Antes estas nuevas movilizaciones, el Ministerio de Educación respondió que iniciarán un programa de formación y acompañamiento a los directivos y docentes del país. "Apoyando el crecimiento personal y profesional por medio de estrategias como la Escuela de Liderazgo; la formación inicial, posgradual, situada y continuada".



En Cali, las marchas se concentrarán a las 8:00 a.m. desde el Centro Médico El Bosque. En Medellín, por su parte, la concentración será en la sede de la Asociación de Institutores de Antioquia a las 9:00 am.



En Bucaramanga, los maestros iniciarán su recorrido desde la sede de la entidad de salud del magisterio en Bolarquí a las 7:30 am. Y en Barranquilla, la marcha iniciará en el parque Universal, hacia las 10:00 a.m. También se presentarán protestas en la ciudad de Montería, Pereira, Ibagué y Tunja.



