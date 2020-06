‘Si debemos declararnos en desobediencia civil, lo haremos’: Fecode

Los maestros de Fecode están dispuestos a desobedecer al Ministerio de Educación y autoridades locales con tal de no volver a las clases presenciales mediante el modelo de alternancia. Así lo sostiene el presidente de la organización, Nelson Alarcón, quien asegura que las instituciones educativas del país no tienen la capacidad de hacer las adecuaciones necesarias para el retorno a las aulas.



En diálogo con EL TIEMPO, el representante de la asociación de maestros manifestó que no ha habido espacios de conversación entre docentes y el Ministerio de Educación sobre el regreso a clases, y explicó las inconformidades de este sector con las recientes medidas del Gobierno, las cuales incluyen aspectos financieros, logísticos y de participación.



¿Qué les molesta de este retorno gradual a clases?



¿Por qué este Gobierno quiere implementar a como dé lugar el regreso cuando envía un informe a Corte Constitucional en el que justifica extender la emergencia sanitaria y económica? Eso es lo que nos tiene intranquilos.



No tenemos las condiciones para regresar a las instituciones educativas en esta famosa alternancia. No tenemos la infraestructura, las unidades sanitarias, los servicios públicos esenciales.



Los protocolos son difíciles de implementar en cada colegio público del país, incluso en la gran mayoría de las instituciones privadas. Tampoco están los recursos financieros para esta implementación.



El Gobierno Nacional traslada la responsabilidad a las entidades territoriales, cuando la responsabilidad debe ser del Estado. Y a esto se suma que son las familias las que quedan con la carga de los elementos de bioseguridad como los tapabocas. No hay los recursos. Hay que proteger primero el derecho a la vida de los jóvenes y los niños, los docentes, padres y directivos.



Vamos por partes. El Ministerio dijo que llegó a un acuerdo con el Ministerio de Hacienda para cubrir precisamente esos gastos en colegios oficiales...



Primero hay que conocer cuál es ese gran acuerdo frente al tema de la financiación. Hoy de lo que tenemos conocimiento es que no hay los recursos suficientes. Un tapabocas desechable tiene de seis a ocho horas de uso. Son millones y millones de tapabocas diarios los que se requieren para los estudiantes. ¿Quién pagará eso? ¿Los padres? ¿Los propios docentes?



Esta pandemia mostró verdaderamente la falta de financiación en la educación. Anunciaron que hay recursos, pero hasta la fecha no sabemos cuánto suman.

¿Los docentes de Fecode van a volver a las aulas?



Si tenemos que tomar la decisión de declararnos en desobediencia civil frente a este tema, lo haremos.



El Gobierno tiene que dialogar con todos los sectores. Es mentira cuando el Ministerio dice que ha hablado con los docentes, con las familias y las instituciones privadas. Se debe instalar una mesa con todos los actores para mirar qué hacer. No debe haber ese autoritarismo de tomar decisiones sin escuchar al pueblo colombiano.



¿Eso no alimenta las críticas de ciertos sectores que dicen que Fecode busca excusas para no trabajar?



Por el contrario. Hoy reafirmamos nuestro compromiso con la labor docente. Nuestros maestros y maestras están haciendo un esfuerzo mayor para cumplirles a los jóvenes y los niños.



A ellos se les ha duplicado o triplicado su jornada laboral. Están trabajando doce, catorce y hasta quince horas diarias. Contrario a lo que se dice, han demostrado mucho compromiso. No es que no queramos trabajar, queremos avanzar y mejorar la calidad de la educación.



Recientemente Fecode salió de nuevo a las calles. ¿Por qué hacerlo en este contexto?



El Gobierno no ha querido escuchar a Fecode, a los maestros y maestras. Así la señora ministra, María Victoria Angulo, diga que ha sostenido más de 300 reuniones con nosotros, no es cierto. Desde el inicio de la pandemia no se han reunido con nosotros.



Lo que le decimos a la ministra es que hay que conversar. Tenemos propuestas. No salimos a las calles porque sí, sino porque el Gobierno no escucha. Los plantones y las movilizaciones no son el fin, nuestro objetivo es hablar.



¿Y cuáles son esas propuestas?



Tenemos ideas sobre adecuaciones en el plan de estudios, la flexibilización del calendario, deserción, condiciones para continuar el trabajo desde casa.



Deben ser los consejos directivos, académicos y todo el gobierno escolar los que tomen las decisiones de acuerdo a su realidad en el actual contexto.

¿Pero los lineamientos no dan esa libertad y flexibilidad?



Lo que pasa es que los protocolos dejan todo en el ambiente, pero sin ningún criterio. Lo que decimos es que tenemos que generar acuerdos. No dan una orientación clara. Estamos planteando el desarrollo de mesas para escuchar las propuestas. Habrá posiciones contrarias a las nuestras, pero debemos construir acuerdos.



En la práctica se traslada la responsabilidad a las autoridades locales y los colegios, pero sin ningún criterio. Esto también se trata de la situación económica de cada institución educativa.



Aquí pusieron fue solo unas líneas generales que funcionarán en un país donde todo sea perfecto. Pero en la práctica, no se pueden cumplir, no se tiene en cuenta la realidad de los colegios.



¿Qué les preocupa más de regresar a las aulas?



Evidentemente está el problema de salud, que es el más importante. Pero tenemos otras inquietudes. Por ejemplo, cualquier circunstancia que se dé, por un contagio por covid-19, van a demandar a la institución educativa en primer lugar y también a nuestros rectores y docentes, cuando no somos los responsables del regreso a clases por la alternancia.

MATEO CHACÓN

REDACCIÓN EDUCACIÓN