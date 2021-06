Fecode no cierra la puerta al regreso a la presencialidad en julio

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), a diferencia de sus anteriores pronunciamientos, dejó abierta la puerta al regreso a clases a partir del 15 de julio, fecha en que, de acuerdo con el Plan Nacional de Vacunación, termina la aplicación de la segunda dosis a los maestros.



Esto tras el anuncio de las nuevas medidas de reactivación económica y social realizado por el Ministerio de Salud por medio de la Resolución 777 de 2021.



(Lea también: Así será el regreso a clases presenciales tras anuncio de reactivación)

Fecode, sector que reúne aproximadamente a 270.000 docentes afiliados de los 332.000 que hay en el país, y que también se ha opuesto al regreso a las aulas, incluso dentro del comité del paro estableció la ‘no alternancia’ como parte del pliego de peticiones, resaltó que se adelante el proceso de vacunación de maestros, una de sus principales exigencias, pero destacó que queda a la espera de que se cumplan los plazos establecidos por el Ministerio.



Así lo explicó a EL TIEMPO Martha Alfonso, vicepresidenta del magisterio: “Desde Fecode hemos puesto unos puntos claros para volver a la presencialidad, y uno de ellos es la vacuna. Se está dando el proceso, pero toca evaluar que esta se aplique a todos los maestros y que se cumplan los tiempos”.



(Lea también: Becas de Icetex: conozca todas las convocatorias que están abiertas)

358.125 vacunas fueron dispuestas para ser aplicadas a maestros antes del 15 de julio FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, afirmó que esta no es la única condición para el regreso a la presencialidad: “Se debe tener claro que la vacuna no evita el contagio sino la enfermedad grave, por lo que además se deben cumplir los protocolos de bioseguridad en los colegios, que deben ser verificados. Lo que exigimos es que las sedes educativas sí cumplan con las medidas mínimas”.



Cabe recordar que estos mínimos quedaron especificados en la nueva resolución. En ella, se actualizan los protocolos de bioseguridad para los establecimientos educativos, para enfocarse precisamente en medidas que sí son efectivas contra el contagio, como el uso de tapabocas, la ventilación en las aulas y el distanciamiento físico.



Respecto a si Fecode volverá o no a las aulas después del 15 de julio, Alfonso contestó: “Nosotros no nos negamos a la presencialidad. Lo que esperamos es que efectivamente se cumpla con la vacunación, que se garantice y verifique que las sedes cumplan con los protocolos. El papel lo aguanta todo y veremos cómo avanzan estos procesos, pero si se cumplen esas condiciones, los maestros podremos volver a las aulas”.



(Lea también: Solo el 15,5 % de los estudiantes del país están en alternancia)

Facebook Twitter Linkedin

El 27 de mayo Bogotá inició la vacunación contra el coronavirus para profesores de colegios y jardines públicos en Bogotá. Foto: Milton Diaz. El Tiempo

Al respecto, Fernando Ruiz Gómez, ministro de Salud, fue enfático en que con esto “no habrá excusa para que se haga el retorno seguro a clases”.



Esta reactivación rige para todos los jardines infantiles, colegios, universidades, instituciones para el trabajo y desarrollo humano, y para los servicios ofrecidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.



El Ministerio de Educación, en un comunicado, precisó que “se puede convocar a la jornada académica presencial a todo el personal docente, administrativo y logístico, sin restricción por edad ni por comorbilidad o incluso a aquellas personas que por decisión personal no hayan aceptado la vacuna”.



(Lea también: Se extiende plan de alivios del Icetex, conozca cómo aplicar)



La medida busca acelerar el proceso de reapertura de las instituciones educativas. Apenas el 15,5 por ciento de los estudiantes de colegios del país han tenido presencialidad este año, lo que equivale a 1,5 millones de los 9,7 millones en el país. Y es que las adecuaciones ha sido uno de los factores que han influido en el ritmo en que se ha dado la presencialidad.



Según un estudio del Observatorio de Gestión Educativa de Empresarios por la Educación, apenas 3 de cada 10 secretarías de educación dicen tener más del 80 por ciento de sus sedes educativas listas para retornar.



Esto se suma a la lenta ejecución de los 400.000 millones de pesos asignados desde el año pasado por el Ministerio de Educación a las entidades territoriales, cifra que a la fecha es de apenas el 43 por ciento.

Los nuevos protocolos

La resolución establece que la presencialidad en la educación podrá darse en municipios donde se supere el 69 por ciento de la fase 1 del plan de vacunación. Además, solo podrán regresar los colegios que cumplan con los nuevos protocolos, enfocados en medidas cuya efectividad es comprobada, haciéndolos más fáciles de cumplir.

Facebook Twitter Linkedin

Los nuevos protocolos incluyen el constante lavado de manos. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Estos incluyen el distanciamiento físico de un metro en las aulas de clase, por lo que el aforo se determinará de acuerdo con la capacidad de las instituciones de cumplir con este requisito en sus espacios físicos.



(Lea también: Tercer pico y paro retrasan más la alternancia escolar en Colombia)



Todas las instituciones deberán seguir la ‘estrategia de cohorte o burbuja’, es decir, conformar grupos fijos de estudiantes que permanezcan juntos a lo largo del día, con distanciamiento físico de un metro.



Una de las novedades es que ya no será necesario el cierre del establecimiento educativo si se presenta un contagio en las aulas. En cambio, se debe evaluar si es necesario aislar el grupo fijo de trabajo del infectado.



Se eliminan acciones cuya efectividad contra el contagio no es efectiva, como la toma de temperatura en la entrada de las instalaciones o la desinfección de la suela de los zapatos.



(Lea también: 7 de cada 10 jóvenes que entran a la universidad son de estratos 1 y 2)



En cambio, se hace énfasis en el uso correcto y permanente del tapabocas, preferiblemente quirúrgico, tanto en las aulas como en el transporte escolar.



Así mismo, se deben mantener las ventanas y puertas abiertas para permitir la ventilación cruzada y privilegiar las actividades al aire libre. Se deben evitar las aglomeraciones en todo momento, en especial a la entrada y la salida de las instituciones por medio de horarios escalonados. Los protocolos también incluyen el constante lavado de manos con agua y jabón, desinfección y manejo de residuos.



MATEO CHACÓN ORDUZ

Redacción Educación

Otras noticias

- Sena abre 67.000 cupos para diferentes programas de formación



- Al día, 13 niñas entre los 10 y los 14 años se convierten en madres



- Cuatro millones de niños no reciben alimentación escolar por bloqueos