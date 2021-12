Fecode contempla iniciar el otro año escolar con nuevo paro de maestros

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) anunció que se encuentra en estado de alerta, lo que podría derivar en nuevas manifestaciones en todo el país.



Esto luego de que el magisterio señalara que el Ministerio de Educación no ha cumplido con los acuerdos pactados entre ambas partes el pasado mes de agosto, luego de meses de negociaciones.



Así lo explicó William Velandia, presidente de Fecode: “El Gobierno Nacional no ha cumplido. Fecode ha estado adelantando algunas mesas con el Gobierno, que no se han consolidado, a propósito de los acuerdos firmados en agosto. Pero la esencia, lo clave, los puntos centrales, se sigue dilatando”.



Ante esto, el magisterio sostiene que a partir de la fecha se levanta de las mesas de diálogo que se venían desarrollando precisamente con el fin de dar cumplimiento a lo pactado en los acuerdos.



Pero, de manera adicional, el sindicato llamó a los docentes a estar en estado de alerta. Según fuentes al interior de la organización le dijeron a EL TIEMPO, esto implicaría que, de no cumplirse sus exigencias de aquí al mes de enero, el magisterio iniciaría el próximo año escolar en paro.

A propósito, Velandia mencionó: “Si el año entrante nos toca iniciar con movilizaciones, haremos la tarea. No podemos seguir aceptando lo que sucede. Así el Gobierno esté de salida, los maestros haremos lo necesario para defender la garantía plena de nuestra salud y de la educación de los menores”.



Y agregó: “Somos de diálogo, pero nos cansamos de las dilaciones. Por eso estamos dispuestos a acudir a todas las acciones jurídicas, denuncias y movilizaciones que nos toque desarrollar si no se cumple con lo acordado”.



De acuerdo con el magisterio, de los puntos acordados en agosto varios no se habrían cumplido, entre ellos los relacionados con el sistema de salud de los maestros y la formación docente.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

