Maestros de Fecode, en paro por 48 horas contra regreso a clases

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) inició desde este miércoles un paro de maestros que se extenderá por 48 horas, es decir, los trabajadores de la educación afiliados al sindicato volverán a dar clases hasta el próximo viernes 14 de agosto.



Esta es la primera vez que un paro de Fecode no se realiza con marchas en la calle, a diferencia de los plantones de principios de junio que se dieron al aire libre pese a las condiciones sanitarias.



Sin embargo, se registraron algunas caravanas vehiculares en algunas ciudades como Cúcuta y Cali, en las que las restricciones de movilidad establecidas por la emergencia sanitaria lo permitieron. Se espera que la jornada de este jueves sea totalmente virtual.



El cese de actividades llega en un momento complejo para la educación en el país, sumándose a las dificultades que tienen millones de niños de colegios oficiales del país de recibir clases desde casa.



El magisterio sostiene que la principal razón del cese de actividades es manifestarse en contra del modelo de alternancia propuesto por el Ministerio de Educación, al considerar que no existen las garantías necesarias para garantizar la salud de los menores, docentes y directivos en el retorno a clase.



Así lo explicó a EL TIEMPO Nelson Alarcón, presidente de Fecode: “No hay condiciones reales que den tranquilidad a los ocho millones de niños y jóvenes y sus padres para que regresen a las instituciones. No es posible el regreso a las aulas por problemas en materia de infraestructura, protocolos y elementos de bioseguridad”.



Por medio de una rueda de prensa que tuvo lugar a primeras horas de la mañana, la organización pidió derogar la Directiva Ministerial No. 11 del 29 de mayo de 2020, que hace referencia a las orientaciones para el regreso a clase, así como los lineamientos emitidos por el Gobierno para establecer los protocolos para la aplicación de la alternancia.

De acuerdo con Fecode, con estas normativas no se garantiza por completo que las condiciones de salud serán suficientes para evitar focos de contagio.



Así mismo, se pidió “la declaratoria de una Emergencia Educativa que garantice las actividades escolares no presenciales y el retorno a los colegios cuando no esté en riesgo la salud y la vida”.



Es decir, que se mantenga la estrategia de trabajo en casa hasta que la pandemia haya sido superada.



Cabe destacar que hasta el momento 32 de las 96 secretarías de educación en diferentes regiones del país señalaron estar listas para dar inicio a la alternancia desde este mes. Hasta el momento, no se ha concretado el regreso a clase en estas zonas dadas las condiciones actuales de la pandemia, que de acuerdo a las autoridades de salud se acerca a su pico de contagio.



De igual manera, recientemente en Bogotá, la alcaldesa Claudia López manifestó que se trabaja para dar inicio a la alternancia a finales del mes de septiembre, contrario al anuncio dado hace unas semanas por la secretaria de Educación de la ciudad, Edna Bonilla en el cual se establecía que la capital no retornaría a las aulas en 2020.



REDACCIÓN EDUCACIÓN - @EducacionET