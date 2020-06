Fecode convoca a plantones guardando distancia social

En medio de la pandemia, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) convocó a plantones y mitines para los días 4 y 11 de junio en la ciudad de Bogotá, frente a las sedes del Ministerio de Educación y Fiduprevisora (entidad encargada de manejar los recursos de la salud del magisterio).



De acuerdo con Fecode, también existen inconformidades frente a la manera en que el Ministerio se ha encargado de manejar la actual emergencia sanitaria, en especial a lo relacionado con las últimas directrices:



“Arrecian las orientaciones del Ministerio, desconociendo la autonomía escolar, la libertad de cátedra, las decisiones de los gobiernos escolares, impone orientaciones y normas que tensionan y desarmonizan los ambientes escolares”, asegura el documento.



Sin embargo, los mayores reclamos de los maestros tienen que ver con el sistema de salud que los cubre. Aseguran que hay serios problemas en la atención por parte de Fiduprevisora, mientras que los operadores de salud niegan la prestación del servicio.



“Varias entidades territoriales no recepcionan la documentación, la Fiduprevisora dilata, no reconoce, no paga en los términos de ley las prestaciones económicas y sociales de los educadores”, se lee en el comunicado.



Y añade: “Exigimos la renuncia del vicepresidente del Fomag y del gerente de servicios de salud de la Fiduprevisora”.

FECODE desarrollará los días 4 y 11 de junio de 2020, mítines y plantones frente a @Mineducacion @Fiduprevisora, Gobernaciones, Alcaldías y Secretarías de Educación, a las 9 a.m. con no más de 40 personas y cumpliendo estrictas medidas preventivas. https://t.co/OGsyQXTWpa pic.twitter.com/Ey1xuH4SqH — fecode (@fecode) June 1, 2020

Ante esto, la Federación convocó a dos plantones. El primero de ellos este jueves 4 de junio y el segundo la otra semana, el día 11, en frente de la sede principal del Ministerio, así como frente a la Fiduprevisora en Bogotá y las secretarías de educación de las diferentes regiones.



Sin embargo, llama la atención que, dadas las circunstancias de salud pública, la organización mencionó que estos mítines se llevarán a cabo siguiendo ciertos protocolos de bioseguridad.



Por ejemplo, solo se permitirá la participación de máximo 40 personas por manifestación, bajo previa inscripción. Además, se señala que se guardará la distancia social de dos metros entre personas y se brindarán elementos como tapabocas.



