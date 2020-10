Fecode anuncia nuevo paro de maestros los días 20 y 21 de octubre

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) anunció que realizará una nueva jornada de paro los días 20 y 21 de octubre en contra del modelo de alternancia para el regreso a clase propuesto por el Gobierno Nacional, cuyos protocolos fueron emitidos esta semana.



Así lo confirmó a EL TIEMPO Nelson Alarcón, presidente de la organización sindical, quien declaró que pese a los nuevos protocolos, no se cuentan con las condiciones necesarias.



“Esta jornada de paro de 48 horas es porque rechazamos estas decisiones. No se puede exponer de esa forma la salud de los docentes, niños, niñas y adolescentes cuando los colegios no cuentan con las condiciones suficientes para cumplir con estas medidas”.



De acuerdo con Alarcón, de los $92.000 millones de pesos del Fondo Solidario para la Educación que se destinaron para que los colegios oficiales pudieran hacer las adecuaciones necesarias, solo se hizo entrega de $88.000 millones.



“Estos recursos no son nada comparado con todo lo que se necesita. Hay colegios a los que le llegaron apenas seis millones y eso no es nada para todo lo que toca hacer. Hablamos de colegios sin saneamiento básico”, añadió el presidente de Fecode.



De momento, la organización se encuentra en proceso de decidir si realizarán el paro solamente virtual, como ocurrió los pasados 12 y 13 de agosto, o si realizarán movilizaciones y plantones en las principales ciudades del país.



Si se concretan las manifestaciones, estas se llevarían a cabo en Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Medellín y Cali.



De cualquier forma, este paro implicará un cese de actividades académicas y pedagógicas por parte de los maestros afiliados al sindicato, ya sea que haya marchas o no.



Cabe recordar que los recientes protocolos, emitidos por el Ministerio de salud y adoptados por el Ministerio de Educación, incluyen las indicaciones finales para la implementación de la alternancia en todo el sistema educativo del país, incluyendo instituciones oficiales, privadas y de educación superior.



REDACCIÓN EDUCACIÓN