La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Fecode, se reunió para desarrollar la II Asamblea General Federal Extraordinaria, en la que tomaron decisiones para el magisterio. Durante el encuentro hubo un incidente por el que su presidente Carlos Rivas cayó al piso.

(Además: Esto es lo que gana un docente según su nivel de formación).

El video se difundió ampliamente en redes desde un ángulo en el que parecía ser un forcejeo. Tanto así que el abogado Daniel Briceño aseguró: "A golpes terminó la asamblea extraordinaria de Fecode. Estos son los que educan".

A golpes terminó la asamblea extraordinaria de FECODE.



Estos son los que “educan” pic.twitter.com/TbWNT293MF — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) May 31, 2023

Fecode aclara versiones de supuesta 'pelea' en plena asamblea

Mientras se discutía la propuesta del nuevo estatuto docente, el cual será presentado por el magisterio al Gobierno Nacional, el presidente Carlos Rivas estaba en tarima con varios asambleístas.

En un momento, Rivas y uno de los asistentes intentaron tomar el micrófono, pero el hombre no lo soltó y se cayó de espaldas, provocando que el presidente de la Federación también terminara en el piso.

(Lea también: 'No se atribuya funciones que no tiene': presidente Petro responde a Procuradora).

Por el incidente, algunos asistentes se acercaron e intentaron calmar los ánimos, solo que el implicado seguía discutiendo. "¿Cómo me van a pegar? Me cortó la mano Rivas. Rivas, mire cómo me cortó la mano. Así no es", se escucha decir en otro video, mostrando cómo quedo su dedo.

Hubo un accidente donde uno solo de los asistentes hace caer al presidente FACEBOOK

TWITTER

Luego de varios minutos y una vez se disiparon los gritos, ambos se dieron la mano y aclararon el tema. "Nos fuimos al piso. No hubo ninguna actitud de agresión mía, ni por parte del compañero", dijo el presidente de Fecode.

"Continuemos la Asamblea y, dentro de las posiciones críticas y diferentes, entremos a sacar lo mejor posible de la tarea que tenemos. Yo le doy la mano a Rivas con todas las diferencias que tenemos", señaló el asambleísta y sonaron unos aplausos.

(Además: Claudia López rompe pacto con Gustavo Petro y se desmarca de su gobierno).

Fecode también se refirió en redes al episodio, asegurando que el video que se ha viralizado fue sacado de contexto: "Hubo un accidente donde uno solo de los asistentes hace caer al presidente. No hubo ni agresión ni violencia".

También puede leer:

- Presidente Petro sobre inspección de la Fiscalía: 'Puede investigar todo lo que quiera'.

- La dura frase del fiscal Francisco Barbosa contra el presidente Gustavo Petro.

- Esmad cambia de nombre y ajusta uniformes y funciones: así actuará ahora en protestas.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS