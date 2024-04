Exrectores de la Universidad Nacional, a favor de la designación de José Ismael Peña

Un grupo de nueve exrectores de la Universidad Nacional se pronunciaron respecto a la controversia causada por la designación de José Ismael Peña como nuevo rector de la institución.

Se trata de Fernando Sánchez Torres, Ricardo Mosquera,Moisés Wasserman, Darío Valencia, Guillermo Páramo, Eduardo Brieva, Osmar Correal, Diego López y Ramón Fayad.

De esta forma, ante el rechazo que generó la designación en gran parte del movimiento estudiantil y profesoral, que se inclinaba por Leopoldo Múnera, quien recibió la mayor cantidad de votos en la consulta universitaria, los exrectores manifestaron respaldo a la decisión del Consejo Superior Universitario (CSU).

Y es que según los académicos, el mecanismo de designación sí es democrático, contrario a lo que dicen algunos críticos. Esto dado que antes de la constitución de 1991 era el presidente el que decidía de manera directa el nombre del rector, “lo cual generaba enfrentamientos con algunos grupos contestatarios. No había autonomía universitaria”.

#ParaLeer Comunicado de los Ex-Rectores de la Universidad Nacional de Colombia #UNAL acerca de la designación de rector en la institución dirigido a toda nuestra #ComunidadUNAL 👇 pic.twitter.com/ETePB03hhi — Universidad Nacional de Colombia (@UNALOficial) April 4, 2024

Sin embargo, aseguran en el comunicado, dejar el nombramiento a manos del CSU, sí garantiza esa representatividad, dado que la comunidad académica tiene la mayoría de la representación en este órgano, con presencia de profesores, estudiantes, exrectores, y el Consejo Académico.

De igual forma, y en el marco de la autonomía universitaria, los exrectores aseguran que la designación se realizó conforme a los estatutos internos de la universidad, por lo que fue legal.

“Entendemos que haya sectores de la comunidad no satisfechos, pero el proceso se ajustó a las normas vigentes, a la Constitución y a la Ley, las cuales han sido la base de los últimos cinco procesos de elección, pilar de esa autonomía que ha salido fortalecida”.

Con respecto a la postura de algunos que señalan que los resultados de la consulta debían ser respaldados por el CSU con la elección del aspirante con más votos, los académicos señalaron que, aunque este sea el deseo de muchos, no es lo que establecen las normas legales y estamentarias, y que, por el contrario, la elección de rector debe estar basada en otros indicadores:

“Contrario a lo que argumentan algunos sectores, esta no es una elección directa, como no lo es en las mejores universidades del mundo, su legitimidad no emana del poder popular, sino del mérito académico y profesional, del conocimiento, su producción y reproducción, que es bien distinto de los mecanismos político-electorales tradicionales”, señala el comunicado.

Y agrega: “La Unal no es apéndice del Gobierno, se financia con recursos públicos que tributan todos los colombianos y rentas propias”.

MATEO CHACÓN ORDUZ | Redacción Educación