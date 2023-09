Este 23 de septiembre, Bogotá será anfitriona de ExpoExterior. Por primera vez, el país reunirá a delegados de gobiernos internacionales, prestigiosas universidades de todo el mundo, especialistas en movilidad internacional y expertos financieros, incluyendo a figuras reconocidas como Icetex y Colfuturo, en una cita cuyo objetivo radica en ilustrar a los colombianos sobre las múltiples posibilidades educativas disponibles en el extranjero, abarcando desde cursos cortos hasta doctorados.

Migración Colombia ha señalado que, en el primer trimestre de 2023, se evidenció un alza del 12 por ciento en la movilidad de jóvenes entre 18 a 29 años hacia el exterior. Las principales razones son el deseo de perfeccionar el inglés, la búsqueda de formaciones especializadas, así como la exploración de nuevas experiencias laborales y oportunidades migratorias definitivas.

Con la creciente tendencia de jóvenes buscando horizontes educativos internacionales, ExpoExterior se llevará a cabo en la Cámara de Comercio de Bogotá, sede Chapinero.



Este encuentro contará con la presencia de delegados de 11 países, con especial énfasis en Australia, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y representaciones de instituciones en Dubai. Más de 40 instituciones educativas internacionales se harán presentes.

“Hoy en día vemos que son los jóvenes, que recién salen del colegio, quienes están más interesados en programas de bilingüismo, aunque hemos notado un incremento en los que quieren hacer su pregrado en el exterior. Sin embargo muchos no avanzan por desconocer las ayudas, becas y oportunidades que ofrecen los países para lograrlo. Por eso el enfoque principal de la Expo es brindar a los aspirantes todas las herramientas necesarias para hacer realidad sus sueños en el extranjero. No solo se trata de presentar programas académicos, el propósito es hacer que la educación internacional esté al alcance de todos y para todos”, explicó Andrea Palacios, CEO de BlueStudies International, agencia organizadora del evento.



El evento cuenta con el aval de gobiernos como Australia, Nueva Zelanda, Canadá e Irlanda y la participación de universidades como Atlantis University y RMIT University, por mencionar algunas.



Bernard Unkles, Embajador de Australia en Colombia, subrayó la especial relación entre ambos países, destacando a Australia como un destino ideal por su oferta educativa, ambiente acogedor y prometedoras oportunidades laborales para estudiantes extranjeros.



"Australia no solo ofrece una oferta educativa de alto nivel con 9 universidades entre las mejores 100 del mundo, sino que nuestro país hace sentir a los colombianos como en casa: los australianos somos los más latinos del mundo anglosajón, tenemos un agradable clima, playas increíbles y brindamos grandes oportunidades al culminar los estudios. ¡Australia tiene el paquete completo!”, señaló.

Post-pandemia, Colombia se ha erigido como uno de los mayores emisores de estudiantes a Australia, consolidando así un robusto lazo cultural y académico entre ambas naciones.



ExpoExterior promete ser una experiencia única. Además de la versión presencial el 23 de septiembre de 2 p. m a 8 p. m, se ofrecerá una modalidad virtual entre el 19 y 21 del mismo mes.

DANIELA GONZÁLEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO