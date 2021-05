Expertos analizaron los retos de la educación en medio de la pandemia

Generar confianza para el regreso a las aulas, los problemas de aprendizaje y las dificultades económicas de los colegios y universidades privadas fueron algunos de los temas que se trataron en el foro virtual ‘Estrategias frente al covid-19 y su impacto en la educación' este viernes, organizado por a Asociación Colombiana de Universidades (Ascún) y la Mesa Nacional de Educación Privada.



El encuentro, que fue moderado por Andrés Mompotes, director de la Casa Editorial EL TIEMPO, contó con la participación de expertos de primer nivel como Moisés Wasserman, exrector de la Universidad Nacional, Jaime Arias, rector de la Universidad Central, Fernando Vita, coordinador de la Mesa Nacional de Educación Privada y Alexandra Peláez Botero, secretaria de Educación de Antioquia.



Durante la conversación, Wasserman destacó las grandes falencias de la educación virtual y remota en un país con poca conectividad, y señaló que garantizar las condiciones para el retorno no debería ser problemático.



“Lo que ha ocurrido en la pandemia es dramático, incluso en las personas con capacidades de conectividad han sufrido en su proceso educativo, y hemos actuado mal como sociedad. Tenemos que asumir el problema como propio y ‘buscarle la comba al palo’. El regreso a las aulas es un asunto más de cumplir con procedimientos que de otra cosa. Pero muchos sectores han buscado más bien pretextos para no volver en lugar de ayudar a acelerar el proceso de adecuaciones”, señaló.



Por su parte, Vita, destacó que uno de los más grandes desafíos del sector es poder cambiar el modelo educativo para atender las falencias y las brechas en el aprendizaje, así como los problemas socioemocionales de los estudiantes: “Estaremos en estas condiciones mucho tiempo, y seguiremos con los protocolos en las aulas. Esta es la realidad que tenemos que afrontar y eso implica movernos a modelos diferentes de educación, y en eso el docente debe entender los impactos en la formación de sus alumnos”.



A propósito, la secretaria de Educación de Antioquia afirmó que esto implicará ajustar los currículos en los colegios en todas las áreas porque “no podemos esperar a la post pandemia para plantear una solución”, mencionó Peláez.



Finalmente, para Arias, rector de la U. Central, la situación económica de los estudiantes y sus familias ha impactado las matrículas universitarias, lo que será otro reto: “La matrícula cero ayudará en las universidades públicas, pero en las privadas, que en su mayoría tiene estudiantes de estratos 1, 2 y 3, muchos jóvenes están quedando sin posibilidad de estudiar porque el sector oficial no tiene suficientes cupos”.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

