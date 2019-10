¿Las marchas estudiantiles están permeadas por fines políticos?

El próximo 10 de octubre los estudiantes de todo el país marcharán de nuevo y, aunque una mayoría se manifestará contra la corrupción dentro de las universidades y contra todo tipo de violencia, expertos en el tema plantean la posibilidad de que esta nueva movilización pueda llegar a ser permeada por fines políticos de cara a la jornada electoral del 27 de octubre.

Estas nuevas protestas se realizarán justo un año después de las masivas movilizaciones estudiantiles que generaron que el Gobierno incrementara el presupuesto de la educación superior pública en más de 4,5 billones de pesos en los próximos cuatro años.



Los jóvenes aseguran que saldrán a las calles el próximo jueves para conmemorar esa fecha y solicitar el cumplimiento total de los acuerdos pactados con el actual gobierno.



Esta marcha se suma a las vividas en Bogotá la semana pasada, cuando estudiantes de universidades públicas y privadas mostraron su rechazo al caso de corrupción en la Universidad Distrital y, según afirmaron, al uso de fuerza desmedida del Esmad para disipar las protestas.



Carlos Mario Lopera, experto en educación superior y director del Observatorio de la Universidad Colombiana, afirma que si bien la mayoría de los jóvenes marcharán por la convicción de combatir la corrupción o la acción desmedida del Esmad, no se puede desconocer que sí hay intereses políticos, principalmente de quienes convocan.



"Los líderes estudiantiles han expresado en diversos escenarios su actuar político, porque la confrontación ideológica es connatural a la universidad. Además, porque basta con hacer un seguimiento de quienes han sido los promotores del movimiento estudiantil en los últimos años, y puede encontrarse que, al tiempo que defienden la causa universitaria, hacen parte de los cuadros de campaña de muy diversos políticos, especialmente de centroizquierda y de izquierda", plantea Lopera.

Hay que partir de que toda acción colectiva tiene fines políticos, y más en los universitarios, pero no hay una relación causal entre los jóvenes y la motivación electoral FACEBOOK

TWITTER

No obstante, Carlos Escobar Uribe, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad El Bosque, asegura que es importante diferenciar entre un hecho político y una motivación electoral.



"Hay que partir de que toda acción colectiva tiene fines políticos, y más en los universitarios, pero no hay una relación causal entre los jóvenes y la motivación electoral. Acá lo que hay es un detonante de indignación frente a la corrupción en las universidades", dice el académico.



Señala, de todas maneras, que las marchas sí pueden ser capitalizadas por actores políticos, aunque aduce que será un proceso difícil, teniendo en cuenta la autonomía de los jóvenes universitarios.



"El objetivo de la nueva movilización será velar por los recursos que lograron los jóvenes en el 2018. El hecho político es un peligro latente, pero seguramente no prosperará porque acá hay un vínculo muy fuerte, que por lo menos en 30 años no se ha visto: la unión entre universidades públicas y privadas", sostuvo Uribe.



Entre tanto, Jennifer Pedraza, cara visible del movimiento estudiantil, indica que ellos no tienen ninguna restricción constitucional para hacer campaña política y hacer público por quién van a votar. "Eso no es un delito", dice la joven.



"La movilización del 10 de octubre tiene tres motivos: el primero, exigir el cumplimiento pleno de los acuerdos de 2018, porque el Gobierno decidió incumplir con la financiación de Colciencias, pues este año debieron haber asignado 300.000 millones de pesos y solamente fueron 70.000. Segundo, en defensa del derecho constitucional a la protesta. Y tercero, en contra de los eventos de corrupción en las universidad públicas y privadas".



El Ministerio de Educación informó que en mayo se giraron 110.000 millones de pesos, que corresponden al compromiso de incrementar en 3,5 puntos porcentuales por encima del IPC los recursos de funcionamiento en el año 2019.



"El Gobierno destinará 78.500 millones en 2020, para el fortalecimiento institucional y de investigación de las instituciones de educación superior públicas y para programas o proyectos de CTeI, a través del Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación ‘Francisco José de Caldas’, de Colciencias", agregó la cartera.



Lopera, del Observatorio, señala que si bien hay motivos de preocupación en la vivencia universitaria, el esfuerzo financiero que hizo el Gobierno para conjurar el paro del 2018, y la aceptación de los rectores de esto, no tendría por qué haber motivos suficientes para llevar al país a preocuparse con el regreso de las protestas.



"Mucho más a pocos días de una nueva jornada electoral, en la que –precisamente– se elegirán ediles, concejales y alcaldes, muchos de los cuales son del interés directo de los líderes estudiantiles", puntualiza.

EDUCACIÓN