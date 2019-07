Expectativa por decreto que regula la calidad de la educación superior

Este miércoles, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, y los rectores de distintas universidades públicas y privadas del país se reunirán en Bogotá para socializar el decreto 2389, una medida que busca actualizar el sistema de aseguramiento de la calidad para la educación superior.

El documento (está en borrador), que reemplazaría al artículo tercero del decreto 1280 de 2018 y que fue propuesto por el Ministerio de Educación del gobierno de Juan Manuel Santos pero que no se implementó, busca redefinir las reglas para los registros calificados, acreditación de programas y acreditación institucional de alta calidad.



La expectativa en el sector es alta. Distintos rectores consultados por este diario aseguraron que si bien el Mineducación ha estado abierto a recibir los comentarios del borrador de decreto, esperan que sus sugerencias sean escuchadas para avanzar en la educación superior colombiana.



Jairo Torres, rector de la Universidad de Córdoba y director del Sistema Universitario Estatal (SUE), explica que la reforma surgió como respuesta a las voces del sector que solicitaban mesas de trabajo para socializar lo propuesto por la anterior administración.



"La educación superior en Colombia ha venido siendo regulada para asegurar la calidad de las instituciones y de los programas. Por ejemplo, para que un pregrado o posgrado tenga una licencia de funcionamiento debe tener un registro calificado, es decir, tiene que cumplir con unos estándares que dicta el Ministerio de Educación. También está el proceso de acreditación, en donde las universidades muestran que han cumplido con unos altos patrones de calidad", explica Torres.



Torres resalta el trabajo que ha hecho la cartera de Educación para socializar la norma. "Este es un tema que dejó el gobierno anterior, que planteaba nuevos lineamientos, pero que lo dejó inconsulto. La nueva administración apoyo nuestras inquietudes y por eso lo ha socializado con todos los actores del sistema. El encuentro con la ministra será para que muestre el nuevo documento", indica el director del SUE.



Por su parte, Santiago Castro, rector de la Universidad La Gran Colombia, advirtió que el Ministerio de Educación debería alivianar las cargar impositivas.



"Se debería aligerar tanta regulación que enfrentan hoy las universidades en Colombia. Es absurdo que una institución deba durar hasta dos años para crear un nuevo programa académico (...). Así es muy difícil competir porque los tiempos del ministerio son muy complejos y porque no hay claridad", expone Castro.



Dice, además, que se han presentado casos de "confusión" entre la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación (Conaces), que se encarga de otorgar los registros calificados, y el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), que define si un programa o una institución cumplen los requisitos para ser considerados de alta calidad.



"Nos han pasado casos absurdos. Una vez, por ejemplo, el CNA acreditó un programa de alta calidad y el Conaces no renueva el registro calificado. Esto no tiene sentido. Esta situación se ha presentado en varias ocasiones, porque en últimas son salas independientes del Mineducación", denuncia el rector de la Gran Colombia.



Castro, sin embargo, reconoce que el Ministerio de Educación ha estado dispuesto a escuchar los comentarios del sector para garantizar la adecuada operación del sistema de aseguramiento de calidad en Colombia.



"Este nuevo decreto tiene una gran ventaja y es que ahora será posible solicitar registros calificados para un programa en diferentes modalidades, antes tenía que ser un registro para cada programa (...). Por ejemplo, yo puedo presentar un programa de economía y decir que lo quiero presencial, también en la modalidad dual, virtual o a distancia. Eso es un gran avance", agrega Castro.



En el tema de la modalidad virtual y a distancia, Billy Escobar Secretario General Politécnico Grancolombiano, afirma que "ojalá el decreto recoja la realidad de ese modelo que, por supuesto, tiene unas particularidades específicas".



"No quisiéramos tener un prejuicio antes de conocer la disposición final, sin embargo, esperamos que el Gobierno logre atender nuestras recomendaciones (...). Se debe entender que el modelo de educación virtual tiene herramientas de igual o mejor condición que la presencial, en términos de contenidos y de generación de contenidos. Se debe comprender que los tiempos, las dinámicas y los lenguajes son diferentes. Y, además, es importante entender que la educación virtual no es un mundo diferente", puntualiza Escobar.



Leonardo Fabio Martínez, rector de la Universidad Pedagógica, tiene una posición similar a la de Castro. "Hemos venido haciendo observaciones a la versión que hay en borrador. La primera de ellas hace alusión a que es muy importante que se clarifique lo que es el proceso de renovación de registro calificado y el proceso de acreditación de los programas. Esto en el sentido de que sea algo más expedito y que esté articulado para que las universidades no resulten haciendo dos procesos que no tengan coherencia entre ellos", señala Martínez.



Martínez agrega que: "El tema sería que proceso de calidad quede establecido como el punto principal y en la renovación de registro, cuando un programa ya sea acreditado y se tomen en cuenta las condiciones iniciales, se pueda realizar casi de manera automática".



"Valoramos el esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Educación para construir esto de manera colectiva. De todas formas tenemos una gran expectativa para que se hayan recogido todas las inquietudes que las universidades realizamos", agrega el rector de la Universidad Pedagógica.



Según el ministerio de Educación, el decreto está siendo revisado en la presidencia de la República y debe ser firmado antes del primero de agosto.



EDUCACIÓN