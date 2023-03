A mediados del mes de febrero, Andrés Idarraga, secretario de Transparencia de la Presidencia, denunció ante el Congreso de la República presuntas irregularidades por parte de la Universidad abierta y a Distancia (Unad) en contratos que comprometerían los recursos públicos.



Ahora, el rector de la institución, Jaime Leal Afanador, anunció en rueda de prensa que tomará acciones legales contra el funcionario, al señalar que dichas irregularidades “solo están en la cabeza del secretario”.

En su intervención, Leal procedió a desmentir la información hecha pública por Idarraga, asegurando que las obras señaladas fueron terminadas y ya están en funcionamiento.



Y es que de acuerdo con Idarraga, según fuentes al interior de la universidad que le habrían hecho llegar las denuncias, 13 edificios y sedes de la institución tendrían graves retrasos de sus obras pese a que los contratos en cuestión se firmaron entre 2012 y 2017 en un convenio con Findeter.



“En el reporte allegado de manera anónima, se informa que estos contratos se ejecutaron solo en el papel. ¿Estamos, entonces, ante la presencia de 13 posibles elefantes blancos?”, dijo Idarraga en su momento.



A esto se suma que la contratación no habría sido pública, concentrando la contratación en dos oferentes entre 2007 y 2022: Campo Arquitectónico y Ebisus SAS. “Los contratos ascienden a $58.000 millones y $43.200 millones, respectivamente, la Consultoría y Control SAS, encargada de la interventoría de estos contratos, ha sido único proponente con un valor de $17.300 millones. En total, estamos hablando de $118.500 millones”, señaló el funcionario.



Ante esto, el rector de la Unad, aseveró: “Los 13 elefantes blancos solo están en la cabeza del doctor Andrés Idárraga, no hay nada pendiente, no hay ningún tipo de incorporación en los escenarios físicos y tecnológicos que haya quedado pendiente, no sabemos por qué califican de elefantes blancos a escenarios que hoy sirven a las comunidades colombianas”.



Así mismo, mostró imágenes de las 13 sedes en cuestión:

Agregó que estas acusaciones han afectado la imagen de la universidad, razón por la que se buscará “resarcir el buen nombre de la universidad y su imagen como rector”.



“Las irregularidades que se hablan de esta universidad no existen y por supuesto estoy aquí para que los que me han acusado falsamente ojalá entreguen las pruebas que no han podido entregar a los organismos de control de Estado, razón por la cual los fallos han sido a favor de la universidad y de su rector”, agregó Leal.



REDACCIÓN EDUCACIÓN