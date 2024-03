'Existe un falso debate entre la universidad pública y la privada': Juan Alfredo Pinto

Hay un "falso debate entre la universidad pública y privada", considera Juan Alfredo Pinto, el nuevo rector de la Uniempresarial, universidad adscrita a la Cámara de Comercio de Bogotá.

Luego de su paso como embajador por 10 países de Asia, tras años de dirigencia gremial al frente de Acopi (el gremio que reúne a las Mipymes del país), así como múltiples cargos públicos y privados, Pinto llegó desde hace un mes a la rectoría de la institución en lo que considera un último cartucho en su vida profesional.

Poco mediático, Pinto ha sabido ser una de las voces analíticas más importantes del país, hablándole al oído a ministros, dirigentes gremiales, campañas políticas, entre muchas otras instancias. Ahora, desde su nueva posición en la academia, habló con EL TIEMPO sobre su nuevo rol como rector, pero también para analizar los enormes desafíos de la educación superior, que van desde la caída de las matrículas y problemas financieros, hasta un problema en los contenidos y métodos de las universidades.

¿Por qué ser rector y volver a la academia al frente de una universidad como esta?

Lo estuve meditando mucho. En el proceso político de las últimas elecciones yo estuve en el equipo económico de Sergio Fajardo. Y después del fracaso de la campaña, en un movimiento que sorprendió a algunas personas, hice el viraje para acompañar al hoy presidente Gustavo Petro, porque me parecía que había una gran levedad en la otra propuesta política. Tras eso, me ofrecieron algunas cosas en ProColombia, me ofrecieron algunas posiciones y me pregunté a mí mismo si no se abrió el espacio en la línea ejecutiva ¿cuál sería un escenario deseable para una persona que ya ha cumplido 50 años en el mundo del trabajo, de los viajes, de la diplomacia, etc? Lo pensé y busqué desde ese momento una oportunidad académica donde podría quizás llegar a este momento de madurez. Me parecía un paso lógico en esta etapa de mi carrera.

¿Y por qué la Uniempresarial?

Me pareció siempre que la academia era ese lugar un lugar más independiente, no protegido pero sí más independiente, más demandante de una elaboración cuidadosa al servicio de la juventud en un momento muy especial. Era una decisión más compensatoria de lo que el país me había dado y me pareció un bonito cierre de la faena. Y curiosamente cuando se empezaron a dibujar algunas oportunidades, hablé con la Cámara de Comercio me dijeron que iban a hacer una convocatoria con un cazatalentos. No tuve problema y fuimos algo más de 90 personas entre las que resulté seleccionado. Fue una decisión consecuente con mi ser, con mi carrera. Trabajé mucho en la academia, pero también en lo económico, gremial y empresarial tanto en lo público como en lo privado.

¿Qué cambios espera traer para la universidad?

Espero, por una parte, que a través de la educación dual, Uniempresarial siga siendo una ventana de oportunidad para los jóvenes que aspiran a tener una educación superior pertinente. La educación dual es costosa y además no produce resultados escalables a gran velocidad. Entonces, yo tengo que darle equilibrio financiero a la universidad y definitivamente la educación necesita que la pertinencia, ya no en los contenidos sino en los métodos, represente una gran flexibilización, un gran entendimiento entre las fases de las trayectorias educativas. Es una gran flexibilización, tanto en los servicios de extensión, en educación continua, en las múltiples modalidades de formación, respondiendo a una realidad.

¿Cómo funciona el modelo alemán de educación dual?

Yo duré 22 años de mi vida trabajando en cooperación internacional con Alemania, con la Fundación Konrad Adenauer, y eso me sirvió para entender la educación dual. Y el modelo de educación dual más avanzado de Colombia es el de Uniempresarial. Las carreras duran 7 semestres, en el primer año estás en el aula, en el tercer semestre, en el quinto semestre y en el séptimo estás en la empresa, trabajando, gestionando, actuando como una persona que hace su proceso laboral tal cual los demás trabajadores. Por eso el 86 por ciento de nuestros estudiantes sale con un puesto, lo cual resuelve dos problemas.

¿Cuáles son?

Uno, que los empleadores que invierten en la formación de estos jóvenes (porque dan un estipendio mensual) están invirtiendo en los que serán sus trabajadores, en quienes resolverán sus necesidades internas. Y segundo, el joven que estudia resuelve el tema de la no experiencia, que es uno de los grandes bloqueadores en el mercado laboral, y además queda en la mayor parte de los casos contratado. Hay un beneficio recíproco entre la empresa y el estudiante, ahora trabajador.

¿Cree usted, como otros analistas, que la educación superior privada está en crisis?

Nunca me ofrecieron una posición fácil en mi vida laboral, ni en lo público, ni en lo privado, ni en lo político, ni en lo intelectual, y esta no es la excepción. En Uniempresarial tenemos un desafío pedagógico respecto del rol del empresariado en esta etapa. Pero además estamos en un contexto en el que la educación se enfrenta a una realidad: la juventud siempre quiso identificar la educación como un espacio de movilidad social de ascenso laboral a través de carreras, y todo eso está hoy profundamente interpelado. La educación ya no es un pasaporte de movilidad social. Hay una deserción alta en la educación superior. Hay incluso cierto hartazgo de la juventud hacia el fenómeno educativo.

¿Cuál es el principal reto de la educación superior?

La respuesta en primer término son varias variables, pero la variable que para mí es crítica es la pertinencia. No solo de los contenidos educativos, sino también de los métodos. Y me parece que Uniempresarial responde con sentido de pertinencia a la educación superior en Colombia.

¿Por qué la pertinencia?

Subordinar el acto educativo, el deseo de educarse a una correspondencia simbiótica con el empleo sería atentar contra una educación densa e integral. Pero imaginar una educación que no se ocupa de las oportunidades laborales es casi más grave que lo anterior, porque es condenar a un marginamiento frustrante. Le vendimos a los jóvenes en el mundo la idea de la meritocracia. Si quieres no quedarte por fuera de la torta de la acumulación de capital y del bienestar, prepárate, estudia. Y eso es casi un pasaporte, fue lo que le vendimos a la gente. Pero hoy encontramos desempleo juvenil, desempleo profesional, profesiones enteras cuestionadas por el nuevo dominio de las tecnologías de la automatización y la inteligencia artificial, encontramos tanta relación incongruente entre los saberes y las realidades a las que la gente se enfrenta en el escenario profesional. Algo está muy desajustado en la educación y hay que calibrarla y hay que ajustarla.

¿Cómo?

La educación significa pertinencia, no sólo de contenidos, pertinente respecto a las necesidades del sector productivo, del emprendimiento o de las condiciones de la vida independiente. Por poner un ejemplo, el sector debe responder a realidades como que el 53 por ciento del nuevo empleo que se crea en Colombia, según fuente de Ocde, hoy en día es el autoempleo. La pertinencia está también en las metodologías. Significa horarios flexibles, virtualidad, flexibilidad al tope. Yo no puedo decirle a un joven que solo tiene que estudiar de 9 a. m. a 12 m. o de 3 p. m. a 5 p. m., o en un horario nocturno. Todos los horarios tienen que ser flexibles. No debe haber jornadas así entendidas, eso es absurdo.

¿Cómo ve las propuestas de reforma que el Gobierno ha propuesto en materia de educación superior?

No le hace bien al sector dejar que tome intensidad un debate falso, que es pretender que en la discusión estratégica sobre la educación estimulemos una fricción entre lo público y lo privado. No creo que esos dos ámbitos tengan que ir por una ruta antagónica, sino que deben aprender a viajar en una ruta colaborativa, integradora, solidaria. Si miramos el caso nuestro, la universidad es 100 por ciento privada, pero que al estar en contacto con una estructura gremial y aglutinante poderosa, entonces está remitida a muchas cosas públicas. Algunos académicos o algunas personalidades de la política, tratan de armar una fricción declarativa entre la universidad pública y la universidad privada, como si cada quien no tuviera espacios suficientes y como si además no fuera la ruta colaborativa la que nos abre muchas posibilidades con la nacional.

Muchos señalan que la caída de matrículas en las privadas se verá aún más afectada por políticas como la gratuidad en la pública…

La universidad privada tiene que reconocer una realidad, y es que confundió por momentos la prioridad investigativa y cualitativa con la construcción de bienes raíces. La universidad privada estuvo construyendo edificios y acreciendo sus activos fijos, a veces aún en desmedro de la cualificación educativa. Y hoy en los estudiantes han bajado, la decepción es real, y entonces los flujos no han respondido. Tenemos universidades endeudadas que no han podido abonarle a pasivos de cierta envergadura. Pero no me parece que haya que tratar de imputarle la culpa a lo público, por el contrario, la universidad privada estuvo viviendo de ‘Ser Pilo Paga’, Generación E, Atenea y de Jóvenes a la U, entre otros programas. Nos hemos beneficiado de ello y esperamos que continúen esos apoyos, porque entre otras cosas la propia opción de dónde educarse debe ser un acto libertario para los jóvenes y en eso consiste el espíritu democrático en la sociedad.

Un temor de los rectores es que el Gobierno, en su afán por fortalecer la universidad pública, termine con las privadas. ¿Tiene el mismo temor?

Yo quisiera un sector público que tuviera en la universidad un recurso que valorara cabalmente, tanto en la universidad pública como en la privada, una opción de consultoría, de administración de proyectos. Yo llamaría más bien a que en el espíritu de la reforma educativa se consideren mucho más intensamente esos planos colaborativos. No creo, ni en la educación, ni en ninguna otra esfera de la actividad social, en refriegas entre lo público y lo privado, sino que juntas son las dos cámaras de flotación del desarrollo social, y si falla una de esas dos cámaras, se resiente la capacidad flotante de la sociedad.

El presidente Petro ha dicho varias veces que su idea con el Icetex es que termine centrándose en estudios en el exterior a medida que avance la gratuidad…

Yo lo que imagino es un Icetex cada vez más fuerte, pero además que maneje un portafolio de servicios financieros. El Icetex tiene unas líneas de trabajo que hay que consolidar y fortalecer, como la invitación de profesores del exterior, una línea que funciona bien, que se puede mejorar un poco, pero que es importante en el proceso de internacionalización. No me causa resquemor el tema de que se financien estudios en el exterior. No, yo creo que hay que ampliar mucho esos portafolios, las alianzas, las becas. Eso termina siendo bueno para el país.

¿Y no le preocupa que este giro sumado a la gratuidad termine afectando el número de usuarios que llega al Icetex para estudiar en una privada?

No, porque, repito, la elección de la opción privada en educación no va a claudicar. Hay muchas razones para que eso no suceda. Hay sectores medios de la sociedad y aún sectores populares que privilegian una educación privada en todos los niveles, desde el colegio, hasta la superior. Y habrá gente que quiera seguir haciéndolo así, que quiera que su hijo vaya a estudiar al exterior, que entre en una privada, que vea que una institución ofrece el programa que le gusta pero que en lo público este programa no existe. Hay muchas otras causas que hacen que la gente tenga cierta afinidad con la oferta privada de educación. Lo que sí no debemos permitir nunca es que ni el afán por ampliar lo público ni el afán de lo privado para subsistir derive en una educación de mala calidad.

