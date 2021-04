Lo que debe saber para estudiar en el exterior en pandemia

Ya sea que se trate de un programa de pregrado, posgrado o para aprender un nuevo idioma, muchos sueñan con estudiar en el exterior. Una meta que algunos ven como inalcanzable, en especial en el contexto actual de la pandemia, en el que las restricciones a viajeros e incluso el modelo de educación remoto pueden dificultar el viajar a otro país.



No es de extrañar que los viajes educativos se hayan visto afectados por las restricciones. De hecho, según la Organización de Aviación Civil Internacional (Oaci) el número de pasajeros de aerolíneas se redujo en un 60 por ciento en el mundo durante el 2020, lo que significó una gran crisis para diferentes industrias.



Canadá dará residencia permanente a estudiantes internacionales

Sin embargo, con los procesos de reactivación económica en varios países, sumado con la vacunación, las medidas se han ido flexibilizando, lo que ha permitido de nuevo el tránsito de estudiantes a diferentes destinos, e incluso con la aparición de nuevos estímulos para atraer a esta población, lo que sin duda ha facilitado el turismo educativo.



Algunos de los destinos que actualmente están recibiendo estudiantes son Dubái, Malta, Canadá, Nuea Zelanda y Australia.



De acuerdo con la firma Blue Studies, estos países ya cuentan con metodología presencial y aunque es posible iniciar los estudios de manera virtual en el país de origen, se espera que en los próximos meses otras instituciones comiencen a reactivar esta modalidad



Esta es la oferta educativa universitaria que ofrece Nueva Zelanda

“En su mayoría, los países que están aceptando estudiantes ya han pasado a la modalidad presencial, pero casi todos los destinos están actualmente ofreciendo la posibilidad de comenzar los estudios en el país de origen mediante la modalidad online, para que una vez abiertas las fronteras puedan viajar y continuar presencialmente”, indicó la compañía.



Así mismo, para ir a otro país, hoy en día existen requisitos adicionales, que dependen de cada destino. Así lo explicó Andrea Palacios, CEO de Blue Studies: “Nunca habíamos pasado por una situación así, y debido a esto cada gobierno ha tenido sus propias políticas al respecto. Lo que sí se repite en prácticamente todos los destinos es la exigencia de una cuarentena por parte de quienes viajan, así como también presentar un test PCR negativo que resguarde la seguridad de los países a la hora de mantener el virus fuera de sus fronteras”.



De cualquier forma, es importante señalar que sea cual sea el destino, siempre es importante contar con la asesoría de una compañía certificada y especializada en estudios en el exterior.



Así funcionarán los colegios y universidades tras anuncios en Bogotá



En el caso de haber accedido a un programa de becas (ya sea dada por Icetex, Colfuturo, Fulbright, Fundación Barco, entre otras), o se trate de un intercambio, sea por acuerdo directo entre universidades, o por programas de colaboración como los que tiene la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún) con Universities Canada, las universidades y organizaciones cuentan con departamentos de internacionalización que brindan este acompañamiento.



Así las cosas, estos son los trámites que debe tener en cuenta en los principales destinos que eligen los estudiantes colombianos.

Canadá

Las universidades canadienses ofrecen dos modalidades de estudios: virtual y a distancia (que permite obtener un título en ese país sin salir de Colombia) o presencial.



El país modificó algunas condiciones para que sea más sencillo viajar por estudios, tras la caída de estudiantes extranjeros del 31 por ciento que se registró en medio de la pandemia.



Por ejemplo, ha incorporado cambios en su proceso de visado. “En el caso de Canadá, podemos observar un cambio y es que exigen toda la documentación traducida al inglés (a excepción de los extractos bancarios) puesto que no saben a qué centro de visas se tramitará la visa”, mencionó Palacios.



¿En qué está el regreso a clases presenciales en el tercer pico?



A partir del 6 de mayo, las autoridades canadienses empezarán a aceptar las solicitudes 40.000 de estudiantes internacionales, entre ellos colombianos.



A esto se suman nuevos beneficios como la ampliación de horas de trabajo permitidas para estos migrantes. Antes solo podían trabajar 20 horas semanales y solamente dentro del campus universitario, ahora podrán hacerlo hasta 40 horas si trabajan un servicio esencial como salud, infraestructura o suministro de alimentos.

Conoce nuevos beneficios migratorios para estudiar en Canadá. Foto: iStock

Además se destinó $9.000 millones de dólares canadienses (unos $6.000 millones de dólares estadounidenses) su presupuesto para financiar programas de becas estudiantiles a partir de este año.



En algunos casos, no se necesita un permiso de estudios para asistir a una escuela en Canadá.



- Si el curso o programa que planea seguir dura menos de 6 meses.



- Si usted es familiar o personal de un representante extranjero en Canadá.



- Si usted es miembro de una fuerza armada extranjera.



¿Qué sucede si hay contagios de covid-19 en los colegios?



De lo contrario, para recibir el permiso deberá ser aceptado en una universidad canadiense, demostrar poder pagar estos estudios (con recursos propios o con becas) no tener antecedentes criminales, etc.

Nueva Zelanda

Recientemente este es uno de los destinos más apetecidos, y cuenta con una ventaja: el país es uno de los menos afectados por covid, por lo que viajar a este es mucho más sencillo.



Además de las opciones de pregrado y posgrado, muchos van a este país a aprender inglés como segunda lengua, siendo este programa uno de los mejores en el mundo.



“Sin duda, los estándares educativos que tenemos son el resultado de un riguroso sistema que hoy le garantiza a nuestros estudiantes el valor internacional de su título y la posibilidad de construir una carrera en cualquier lugar del mundo”, afirma Amy Rutherford, Directora Regional para Américas y Europa de Education New Zealand.



Los estudiantes que quieran quedarse en Nueva Zelanda al terminar sus programas académicos, pueden aplicar a una visa de trabajo post-estudio que va desde uno hasta tres años.



Abren inscripciones a concurso de ensayos universitarios



El visado de estudiante (o Fee Paying Student Visa) permite estudiar a tiempo completo en Nueva Zelanda durante un periodo de entre 4 meses y 4 años, dependiendo de la duración del curso.



Para acceder, el principal requisito es estar inscrito a un curso en una institución educativa neozelandesa reconocida por el gobierno, demostrar fondos económicos de 1.000 NDZ mensuales (un poco más de 2’500.000 pesos).



Cuenta con una ventaja, y es que permite trabajar en este país solo si el curso dura 14 semanas o más.

España

Al igual que sucede con el resto de Europa, las restricciones para viajeros extranjeros, en especial para países de Latinoamérica, son muy estrictas. De hecho, no están permitidos, al menos hasta el 30 de abril, medida que podría extenderse.



Así las cosas, las universidades españolas continúan ofreciendo sus programas académicos a estudiantes colombianos pero solamente de manera virtual.



Sin embargo, cuando se relajen las medidas, volverán a aplicar las antiguas medidas. Al pertenecer al territorio Schengen, no pide visa a viajeros colombianos para estancias inferiores a 90 días.



¿Quiere aprender inglés? Aplique a estas becas del British Council



Pero si la estadía será más larga, se requiere de una autorización, para lo cual se requiere estar admitido por una universidad española, antecedentes penales y demostrar que puede cubrir los gastos de estudios.



Todo esto a la espera de si el país empieza a exigir estar vacunado contra la covid-19, lo cual actualmente está en el centro del debate en la agenda pública de España.

Australia

A finales de noviembre Australia empezó a recibir estudiantes extranjeros en su territorio tras meses de frontera cerradas por la covid-19. Estos son apenas los primeros pilotos y de momento no han abierto masivamente sus fronteras para recibir estudiantes.



¿Qué pasa con las 500 becas para doctorado trabadas en Minciencias?



Sin embargo, ya se aceptan solicitudes de visas de estudio para ser tramitadas con tiempo, aunque sin fecha cercana de viaje.



De cualquier forma, las universidades australianas, catalogadas como parte de uno de los mejores sistemas públicos de educación superior del mundo, y por lo tanto de bajo costo, continúan aceptando a extranjeros, pero solo para programas de manera virtual.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

