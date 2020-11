Todo lo que debe saber para hacer un posgrado en España

España es uno de los destinos favoritos de los estudiantes colombianos. De acuerdo con cifras del Ministerio de Educación, durante el curso 2017 - 2018 (últimos datos disponibles), unas 205.049 realizaron estudios de Máster en universidades del país ibérico.



Con esto, se confirma a este como uno de los lugares más apetecidos por los colombianos para continuar con su formación académica. Es más, se trata de un destino que creció en número de alumnos nacionales un 8 por ciento con respecto al periodo anterior.



Y es que este país no solo brinda la facilidad de no tener que aprender otro idioma para estudiar en el exterior, sino que además cuenta con instituciones de primer nivel. De hecho, de acuerdo al último ranking QS de las mejores universidades del mundo, un total de 26 instituciones españolas hacen presencia en el listado (Colombia apenas tiene 11).

¿Qué debo tener en cuenta para estudiar en España?

Al igual que sucede con cualquier destino educativo, es necesario hacer primero una detallada búsqueda de los programas de posgrados a los que se puede aplicar. Esto implica tener claro el área en la que se busca hacer una maestría, diplomado o doctorado.



Una vez definido esto, ya es hora de encontrar la mejor universidad y el mejor programa de acuerdo a sus necesidades. Esto implica tener muy clara la duración del programa. En España las maestrías suelen durar entre dos y tres años.



Así mismo, es importante tener en cuenta que título en el exterior hoy en día se puede obtener estudiando desde Colombia por medio de modalidad virtual. Existen muchas universidades con una amplia oferta en línea, como es el caso de la Universidad de Granada, la Politécnica de Valencia, la de Salamanca o la Complutense de Madrid, todas ellas reconocidas por diferentes listados como de las mejores del mundo.



Esta modalidad permite tener clases con profesores y otros estudiantes de diferentes nacionalidades y es la más apreciada por personas que necesitan continuar con sus actividades laborales. Sin embargo, según la institución y el programa, cabe la posibilidad de que sea necesario ir al menos una vez durante el programa a tierras españolas, en especial para sustentar trabajos de grado.



En caso de elegir modalidad presencial, si habrá necesidad de vivir en España durante el periodo académico, de lo cual se hablará más adelante.

¿Qué requisitos piden las universidades españolas?

Cada institución tiene sus propios requisitos. Sin embargo, existen unas exigencias generales en todas ellas, como un certificado de pregrado junto con las notas obtenidas durante el periodo de estudios y una carta de motivación que explique las razones de querer estudiar el posgrado.



Por lo general, estos establecimientos educativos cuentan con filtros como entrevistas personales y pruebas de acceso.

¿Cuánto cuesta estudiar en España?

Los costes variarán si se trata de una universidad pública o privada, así como si se trata de un título habilitante (necesario para ejercer una disciplina como el derecho o la medicina) o no habilitante (que no son indispensables para ejercer una profesión). Estos últimos suelen ser más costosos.



En promedio, un máster en una institución pública cuesta unos 3.000 euros, precio regulado a nivel nacional. Sin embargo, los centros privados no cuentan con la misma regulación, por lo que es fácil encontrar programas que cuestan desde 10.000 hasta 90.000 euros.



¿Se puede acceder a becas?

Sí. Existen diferentes mecanismos para acceder a becas ya sea por medio de instituciones colombianas o españolas, internacionales. Por ejemplo, están las ofrecidas por el Icetex o Colfuturo, o las dadas por la fundación Fulbright.



Así mismo, hay otros programas que son poco conocidos pero que son excelentes opciones para que estudiar en el país ibérico sea mucho más económico.



Tal es el caso de las becas de colaboración del Ministerio de Educación de España a estudiantes que quieran realizar tareas de investigación con una dotación económica de € 2.000 mensuales, las cuales normalmente abren inscripciones en marzo, aunque dada la emergencia por covid-19 no se conocen las nuevas fechas de inscripción.



También hay becas dadas por las comunidades autónomas, como las del País Vasco o Andalucía, cuyas inscripciones vencen en diciembre y enero de 2021, respectivamente.

¿Se necesita visa?

Probablemente muchos habrán escuchado que a los ciudadanos colombianos ya no se les exige visa Schengen para ingresar a territorio de España o cualquier otro país de la Unión Europea.



Sin embargo, este es un beneficio para estancias menores a 90 días. Esto quiere decir que, si va a estar menos de ese periodo (solamente para la presentación de una tesis, por ejemplo) no deberá tener visa.



Pero si su propósito es realizar sus estudios de manera íntegra en territorio español, realizar actividades de investigación o intercambios por más de tres meses, debe tener visa.



Esta se puede tramitar en el Consulado de España en Bogotá. Es importante aclarar que hay dos tipos de visado para estudiantes: para periodos de entre 90 y 180 días o para más de seis meses.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

