Los jóvenes prefieren que la educación sea tanto pública como privada

La mayoría de los jóvenes colombianos considera que el modelo de financiación de la educación superior debe ser mixto, es decir, con la participación tanto del sector público como del privado. Así lo revela el octavo Estudio de Percepción de Jóvenes realizado por la Universidad del Rosario y la firma encuestadora Cifras y Conceptos, en alianza con EL TIEMPO y la fundación alemana Hanss Seidel.



En esta oportunidad, la encuesta se centró en preguntar a la población colombiana de entre 18 y 32 años su opinión con respecto al proceso de reforma de la educación que adelanta el Gobierno Nacional por medio de dos proyectos: el de ley estatutaria que busca reglamentar la educación como un derecho fundamental y el que pretende regular la Ley 30 de 1992 que regula la educación superior en el país.



Los resultados llegan en un momento clave: el proyecto de ley estatutaria ya está siendo discutido en la comisión primera de la Cámara de Representantes, ya fue aprobado en un 80 por ciento y se espera que esta semana culmine su primer debate.



Uno de los puntos más destacados del estudio fue la defensa del sistema de educación superior mixto, que es el que actualmente opera en el país y que algunos sectores tanto políticos como del mundo académico temen que se vea amenazado por las reformas, pese a que la ministra de Educación, Aurora Vergara ha insistido que no pretende afectarlo.



Así las cosas, el 58 por ciento de los jóvenes considera que el modelo de financiación del sector debe ser mixto, es decir, con participación tanto de Instituciones de Educación Superior (IES) públicas como privadas. En contraste, el 38 por ciento insiste en un modelo totalmente público.



“Este resultado es muy importante, porque muestra que los jóvenes valoran un sistema en el que, según el ranking QS de las mejores universidades del mundo, las instituciones de mayor calidad del país son tanto públicas como privadas”, explicó el rector de esta última alma mater, Alejandro Cheyne.



Opinión similar es la Carlos Charby, profesor del Rosario y uno de los investigadores que han seguido de cerca los resultados de la encuesta: “Uno de los aspectos más sobresalientes de este estudio es, sin lugar a dudas, el que los jóvenes en Colombia consideren que un sistema de financiamiento mixto es el que puede dar solución a los problemas de la educación superior”.



Y agregó que este sistema mixto es fundamental en un contexto en el que solo la décima parte de quienes aspiran a entrar a instituciones públicas logran hacerlo: “Si bien el proyecto de ley que busca reformar la educación superior en Colombia contempla que la financiación estatal se concentre en un 100 por ciento en las universidades públicas, con miras a que en dichas universidades la matrícula sea completamente gratuita, en la actualidad la mayoría de tales instituciones solo captan el 10 por ciento de los jóvenes que se postulan a ellas, lo cual, de por sí, plantea una serie de problemas de acceso y de equidad al interior de éstas, por lo cual la idea de un modelo de educación superior mixto resulta altamente favorable para el país”.

Cuando se le preguntó a los jóvenes si conocen las propuestas contenidas en los dos proyectos de ley, apenas el 24 por ciento sostuvo que sí, lo que implica que un 76 por ciento de ellos no sabe en qué consisten las iniciativas. De aquellos que dicen sí conocer los proyectos, llama la atención la percepción positiva que tienen de ello: el 73 por ciento considera que estos contribuirán en gran medida a resolver los problemas estructurales del sistema.



Pese a ello, y uno de los puntos preocupantes del estudio, el 61 por ciento considera que no se siente representado en el proceso de construcción de estas propuestas de reforma. Ante ello, Cheyne señaló: “El diálogo y la generación de espacios de participación de los jóvenes debe ser indispensable para el cumplimiento del sueño de una reforma a la educación en Colombia, por lo que resulta más que llamativo el elevado porcentaje de quienes no se sienten tenidos en cuenta en el proceso o quienes ni siquiera tienen conocimiento del contenido de las propuestas”.



A propósito de esa participación, la encuesta les preguntó a los jóvenes preguntó sobre los principales problemas que identifican en el sector educativo que consideran que deben ser atacados con el proceso de reforma. De esta forma, se encontró que el principal desafío señalado es el costo de las matrículas y las barreras de acceso con el 63 y el 55 por ciento respectivamente.



Les sigue la financiación de las IES públicas (32 por ciento), la calidad de los programas académicos (29 por ciento) y la innovación en los procesos de enseñanza (21 por ciento).



Respecto a lo que la juventud cambiaría del modelo educativo actual, la principal transformación que espera es que exista un mejor asesoramiento desde el colegio para ingresar a la educación superior, con el 35 por ciento. Pero también espera que lo que se enseña esté orientado hacia el trabajo y la vida profesional (18 por ciento), y que haya una mejor articulación entre programas formación técnica y de formación profesional (11 por ciento).



Para el rector de la Universidad del Rosario, lo anterior muestra que “es importante recordar que el 66 por ciento de los empresarios y el 34 por ciento de los colombianos considera que la conexión entre la academia y la empresa es baja o muy baja, según el estudio del Laboratorio Empresarial realizado por la Universidad del Rosario con el CNC”.



MATEO CHACÓN ORDUZ

Redacción Educación