Banco de la República abre convocatoria para becas en el exterior

El Banco de la República abrió la convocatoria para siete becas para estudiar posgrados fuera del país. Se trata de un beneficio que la entidad ofrece cada año y que permite cursar en algunas de las mejores universidades del mundo.



En total son solo siete cupos los que están disponibles, los cuales serán seleccionados por medio de un jurado conformado por un directivo del Banco de la República y cuatro miembros más que pueden ser directores, decanos, profesores de universidades públicas o privadas o investigadores y artistas reconocidos.

“El objetivo es aportar al desarrollo del país mediante el fomento del conocimiento y la investigación, y contribuir en la formación de profesionales colombianos para que el país cuente con un mayor número de profesores, investigadores, funcionarios públicos y artistas altamente capacitados”, aseguró la entidad.



Los cupos ofrecidos para estas becas son los siguientes: cinco doctorados en Economía, una maestría o doctorado en Derecho Económico y un posgrado en Artes Plásticas o Música en conservatorios o academias extranjeras.

Entre las instituciones en las que se podrán adelantar los estudios se encuentran la Universidad de Harvard, el Massachusetts Institute of Technology (MIT), The Juilliard School of Music, entre otras.



Todos los gastos de matrícula, derechos de registro, inscripción y grado serán cubiertos en su totalidad. También se pagará un mes de nivelación del idioma por hasta USD 3.000 (en caso de que los estudios se realicen en un país con una lengua diferente al español).



Otros beneficios incluyen la cobertura total de un seguro médico y odontológico, pasajes de ida y vuelta, un sostenimiento mensual por USD 1.500, gastos de instalación un auxilio anual para libros y gastos de tesis de grado.



Quienes resulten beneficiados de esta iniciativa podrán cursar todos sus estudios en el exterior, con el compromiso de regresar al país un vez graduados. En Colombia deberán trabajar para alguna entidad que se encuentre avalada por el Banco de la República, entre ellas universidades o empresas del sector privado y público.



En caso de que el ganador de estas becas tenga cónyuge e hijos, a ellos también se les cubrirá los gastos médicos, pasajes de ida y vuelta y un sostenimiento mensual por USD 460 en caso de pareja y de USD 180 para dos hijos menores de 18 años.

¿Cómo acceder a estas becas?

Dependiendo del programa al cual se quiera aplicar, los requisitos cambian. En el caso del doctorado en Economía es necesario tener un título profesional o de posgrado relacionado con ciencias económicas. No es necesario contar con una maestría.



En el caso de derecho económico es necesario ser profesional en derecho, mientras que para Música se requiere título, diplomas o certificados que acrediten estudios afines a la carrera y no podrán postularse las personas que hayan cursado o se encuentren cursando estudios de posgrado.



El plazo límite para aplicar a este beneficio es hasta el 24 de abril de 2020. Toda la información relacionada al respecto puede ser consultado en el siguiente enlace: https://bit.ly/2It5Gz3.



REDACCIÓN EDUCACIÓN - @EducaciónET