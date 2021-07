¿Quiere aprender otro idioma? Conozca esta convocatoria de Minciencias

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias), en alianza con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), lanzó el programa '+Mujer +Ciencia +Equidad', una iniciativa a través de la cual se podrán fortalecer capacidades en distintas áreas.



(Lea también: Cinco consejos para elegir un programa de posgrado)



La convocatoria cuenta con 10 mil cupos y está destinada exclusivamente para mujeres. "El programa busca incentivar la vocación científica en las jóvenes y fortalecer su proyecto de vida mediante la conexión, empoderamiento y liderazgo buscando su inserción al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación", explica el Minciencias.

Entre el fortalecimiento de habilidades, la iniciativa busca que las participantes desarrollen competencias en ciencias, tecnología, ingenierías, artes, matemáticas y una segunda lengua.



Sobre este último, se trata de un proceso de formación virtual en los idiomas inglés y portugués, teniendo en cuenta la importancia de la habilidad comunicacional en una segunda lengua.



(Además: Cómo registrarse en la plataforma del Sena Sofia Plus)



La iniciativa también ofrecerá mentorías a cargo de mujeres destacadas para inspirar a las jóvenes participantes; pasantías con énfasis en investigación relacionada a retos específicos del país y del territorio; ruedas de conexión y conocimiento, que propicien el relacionamiento con universidades, centros de investigación y empresas, y divulgación de sus trabajos.

¿Quién puede aplicar?

El programa está dirigido únicamente a mujeres colombianas, con edad entre 18 y 28 años (cumplidos al 31 de diciembre de 2021) que cumplan con alguna de las siguientes características:



- Estudiantes de formación técnica o tecnológica, de cualquier área del conocimiento.

Deben haber cursado al menos el 60 % del programa académico.



- Estudiantes de pregrado en formación universitaria. Deben haber cursado al menos el 60 % del programa académico.



- Profesionales recién egresadas de formación técnica, tecnológica o universitaria con

máximo tres años de haberse graduado al momento de la postulación.



Desde el Minciencias aclararon que las jóvenes seleccionadas que se inscriban en calidad de estudiantes deben mantener este estatus durante todo el programa.



(Le recomendamos: Icetex anuncia los 9.000 jóvenes beneficiados con subsidios)

¿Cómo aplicar?

Para aplicar, debe hacer una única inscripción en el formulario oficial del programa, el cual está disponible en el siguiente enlace, en la opción 'Regístrate': mujercienciaequidad.minciencias.gov.co



Tenga en cuenta que este documento solo estará disponible hasta este viernes 30 de julio. El 5 de agosto será publicado el listado de las seleccionadas y, posteriormente, se iniciará el proceso de formación, el cual será virtual.



Cuando se inscriba, el formulario le enviará un correo de confirmación al terminarlo satisfactoriamente. Esta funcionalidad depende de la disponibilidad y funcionamiento de la plataforma. Se recomienda capturar las imágenes de pantalla al finalizar el formulario o en caso de que la plataforma presente inconvenientes. Este pantallazo debe evidenciar la fecha y hora de inscripción.



(Le puede interesar: ¿Se deben cerrar los colegios si hay contagios? Esto dice la norma)



Ahora bien, el Minciencias enfatizó en que tendrán prioridad de acceso: jóvenes que pertenezcan a grupos étnicos (Indígenas, negros, afros, raizales, palenqueros y Rrom), mujeres con discapacidad, mujeres víctimas del conflicto armado y aquellas que tengan Sisbén A, B o C.

¿Tiene algún costo?

No. La participación en el programa es voluntaria y no tiene ningún costo. El Ministerio de Ciencia junto con sus aliados cubrirán los gastos incluidos en los términos del programa. Cualquier otro gasto no especificado, que el aspirante desee cubrir, deberá hacerlo por sus propios medios.



(Tenga en cuenta: Todo lo que debe saber para aplicar a un crédito del Icetex)

¿Cuáles son los plazos de inscripción?

Este es el cronograma del programa:



- Fecha de apertura del formulario de inscripción: 25 de mayo de 2021.

- Fecha de cierre del formulario de inscripción: 30 de julio de 2021 hasta las 3:00 p.m. (hora Colombia).

- Publicación de listado de participantes: 05 de agosto de 2021.

- Publicación Metodología de Selección Jóvenes Fase 2 Pasantías: 15 de agosto de 2021.

Si tiene alguna otra duda, puede consultar los términos de la iniciativa aquí.