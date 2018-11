Estudiantes vs Gobierno: propuestas para superar  crisis financiera 

El paro nacional convocado por estudiantes de universidades públicas del país, que cumple 44 días, sigue vigente, como también continúan las negociaciones con el Gobierno para encontrar una salida al desfinanciamiento de la educación pública superior. Estas son las propuestas que hasta ahora ha presentado el Gobierno y las peticiones de los estudiantes.

El Gobierno ofrece:

1. Aumento de un punto porcentual en el Plan Nacional de Desarrollo

Se ha propuesto que para el Plan Nacional de desarrollo 2018-2022 se aumente la base del presupuesto de las universidades públicas en el IPC más 3,5 por ciento para el 2019, el IPC más 4 por ciento para los años 2020 y 2021 y, en últimas, para el 2022, un crecimiento a la base del IPC de más 4,5 por ciento, para dar estabilidad financiera al sector en el mediano plazo.



Esto implica el aumento de un punto porcentual adicional a lo que se había fijado con los rectores. Esto implicaría cerca de 30.000 millones de pesos más (descontando la inflación para la base presupuestal).

2. Aumento de 350.000 millones para inversión y saneamiento de pasivos

El ministerio de Educación propuso destinar, del Presupuesto General de la Nación para 2019, 350.000 millones de pesos, de los cuales se asignarán 250.000 millones para el saneamiento de pasivos de las IES públicas y 100.000 millones para inversión. "Para los años 2020 a 2022 se asignarán 300.000 millones anuales para inversión", dicen.



Los estudiantes aceptaron.

3. Financiar la educación con donaciones

El presidente Iván Duque propuso que los ciudadanos donen plata para financiar la educación pública.



Afirmó que ha instruido a la ministra de Educación, María Victoria Angulo, para que, en el marco del proyecto de Ley de Financiamiento que cursa en el Congreso de la República, se incluya una casilla voluntaria que permita que en su declaración de renta las personas puedan hacer aportes con destino a la universidad pública, "sobre todo si queremos hacer un esfuerzo para que los generadores de empleo tengan mayores condiciones de expansión".

4. Hacer una reforma integral al Icetex

La ministra de educación, María Victoria Angulo, ha dicho que es necesario cambiar las condiciones de los créditos del Icetex, que permitan reconocer la situación de los deudores. Aunque no hay aún una propuesta clara y establecida, Angulo se ha pronunciado a favor de esta reforma:



“En el plan de la mesa de negociación está la revisión y creación de propuestas para las normas de la financiación de la educación superior (…). Ustedes (estudiantes y profesores) acá han dicho que no se ha tenido en cuenta la necesidad de ajustar la Ley 30. Justamente por eso se propuso ayer (el martes) en la mesa ese artículo para trabajar en conjunto, porque ustedes saben que no son proyectos de un día. Como todos ustedes lo han dicho, la ley que rige la estructura de la financiación de la educación superior es de 1992 y claramente el Gobierno tiene una responsabilidad de construir propuestas en ese sentido. Además, de generar iniciativas, de reformar la ley de regalías y, en general, de mirar los usos y fuentes como el Icetex”, señaló la jefe de la cartera de educación.

Los estudiantes piden:

1. Apropiación de utilidades de ICETEX y/o porción del Fondo Patrimonial

Plantean como una posibilidad viable apropiar de manera extraordinaria las utilidades del Icetex, que para el 2017 suman $ 948.000 millones (utilidades de $ 338.541 millones de pesos del año pasado y $ 610.953 millones de vigencias anteriores). También una apropiación total de su fondo patrimonial de $ 2,8 billones o una porción (30 %) que corresponde a $865 mil millones de pesos. En este caso, argumentan que dichos fondos pueden ser transferidos a las universidades públicas según la Ley 1002 de 2005.

2. Traslado del Fondo de Compensación Interministerial

La siguiente fuente que proponen los estudiantes es el Fondo de Compensación Interministerial, del cual, afirman, se pueden disponer de recursos hasta por el 1% de los ingresos corrientes de la Nación, lo cual puede llegar hasta el monto de $ 2,3 billones de pesos.



Este Fondo, recuerdan, se creó “con el propósito de atender faltantes de apropiación en gastos de funcionamiento de los órganos en la respectiva vigencia fiscal, y para los casos en que el Presidente de la República y el Consejo de Ministros califiquen de excepcional urgencia”. En la mesa de diálogo, por tanto, le pidieron al Gobierno esclarecer cuál es el monto efectivo del Fondo para el 2018, y el gasto efectuado este año.

3. Traslado de los recursos del IVA apropiados por el FoSIES-Icetex

Señalan estudiantes y profesores que los acompañan que tal como quedó estipulado en la Reforma Tributaria del 2016, una parte del IVA social estaba destinada a la educación superior pública a través del fondo FoSIES, que no ha terminado de reglamentarse y por tanto esos recursos terminaron directamente en el Icetex.



Se trata, según afirman, de $ 548.271 millones que deberían ser trasladados a la base presupuestal de las universidades públicas.

4. Traslado de presupuesto del programa Generación E

Generación E, el programa anunciado por el Gobierno como sustituto de Ser Pilo Paga y frente al que los estudiantes han expresado rechazo porque, dicen, alimenta las universidades privadas y no a las públicas, es otra fuente sugerida para conseguir el medio billón de pesos.



Cuestionan que como el Gobierno no ha explicado ni el origen ni la distribución del dinero anunciado para la Generación E, se debe revisar cuánta de esa plata (cerca de 3,6 billones de pesos) puede ir para el funcionamiento de las universidades públicas.



En este punto, preguntaron al Gobierno en la mesa de diálogo cómo se distribuirá ese dinero y qué entidades y bajo qué condiciones lo recibirán.

5. Trasladar $ 1,2 billones de inversión a funcionamiento

Los estudiantes en huelga argumentan igualmente que si bien el acuerdo logrado entre el presidente Iván Duque y el Sistema Universitario Estatal comprende la entrega de $ 1,2 billones para inversión en 4 años, las universidades tienen mayores necesidades en funcionamiento y parte de ese dinero puede ser llevado directamente a la base presupuestal.



Dicha suma, aseguran, se debe sumar al acuerdo de aumentar el presupuesto tres puntos por encima del IPC en el 2019 y 4 puntos por encima del IPC en 2020, 2021 y 2022.

6. Traslados presupuestales del Presupuesto General de la Nación

Finalmente, aseveran que de acuerdo con el registro del Ministerio de Hacienda sobre la ejecución presupuestal total a octubre 31 de 2018, hay $ 57,13 billones sin comprometer en funcionamiento, deuda o inversión. Si se tomara el 1 por ciento de estos recursos sin comprometer se podrían obtener $ 570.000 millones.



En esta propuesta concreta, el Gobierno les respondió a los estudiantes que si bien son ciertos esos 57 billones, ya están comprometidos en gastos de funcionamiento, inversión y saneamiento de deuda.

Aún en discordia

En el proceso de negociación, los estudiantes y el Gobierno han llegado a algunos acuerdos, pero el punto principal de diferencia es el déficit del 2018 (para poder acabar este año), que está en 500.000 millones de pesos.



"Lo recaudado en 2017 por las cooperativas constituye 50.000 millones de pesos y por ley, deberían ir a la educación pública. Esta es una de las opciones que hemos puesto sobre la mesa. No tenemos respuesta concreta sobre estas fuentes por parte del gobierno. Por eso, los invitamos a movilizarse de nuevo el 28 de noviembre", dice una de las voceras de Acrees.

​

Así mismo, a la propuesta del presidente Duque de recoger donaciones para el financiamiento, uno de los voceros contestó: "Lamentable lo que propone el Presidente. Esto no es más que acoger lo que en algún momento propuso la senadora Paloma Valencia y que representa un total irrespeto para el país. La gente ya paga impuestos, y plata para educación sí hay, lo que no hay es voluntad política", señaló Álex Flórez, representante de los estudiantes de universidades de Colombia en el Consejo Nacional de Educación Superior.



REDACCIÓN EDUCACIÓN