¿Por qué estudiantes siguen en paro si rectores llegaron a acuerdos?

Este miércoles 31 de octubre, estudiantes de diferentes universidades públicas saldrán a marchar para pedirle al presidente Iván Duque más recursos.



La marcha se dará un día antes de que inicie la mesa de negociación que pactaron los estudiantes con el Gobierno, que se realizará el jueves 1 de noviembre con la presencia de la ministra de Educación, María Victoria Angulo, y cinco días después de que rectores de las instituciones alcanzaran una serie de acuerdos con Duque.

Esto último no tiene muy contentos a los estudiantes, quienes dejaron claro que “los rectores no representan al movimiento estudiantil”.

¿Qué fue lo que pasó?

El pasado viernes 26 de agosto, rectores de universidades públicas y el presidente Duque salieron a decir que habían alcanzado un acuerdo para la crisis financiera de las instituciones.



Según se informó en ese momento, el arreglo consistió en que las transferencias de la nación para funcionamiento de las instituciones de educación superior públicas crecerán en el IPC + 3 puntos porcentuales en el año 2019, y entre el 2020 y el 2022, los recursos aumentarán el IPC + 4 puntos porcentuales, lo que quiere decir que en los próximos años ingresarán al sistema universitario estatal 1,1 billón de pesos.



Además, el mandatario aseguró en ese momento que los recursos para inversión con cargo al Presupuesto Nacional "llegarán a los 300.000 millones de pesos anuales para las universidades públicas, sumando 1,2 billones adicionales para los cuatro años de Gobierno".



No obstante, el arreglo no generó motivación en la comunidad estudiantil, que de inmediato tomó distancia de lo hecho por los rectores.

Los estudiantes aseguran que los rectores de las universidades no se han preocupado por hablar con ellos. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

Distanciamiento

Los estudiantes tienen varias razones para no haberse parado en la misma línea que sus directores de universidades.



Valentina Ávila, vocera de la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior (Unees), aseguró que entienden por qué “los rectores salieron a hablar de una crisis de la que no se han abanderado”.



“Nos defrauda un montón que hayan aceptado ese acuerdo. Es fácil hacer arreglos con quienes no sufren y lo que quieren los rectores es normalizar la academia, pero tampoco nos han escuchado”, dijo Ávila.



Asimismo, resaltó que solo 25 de 32 rectores firmaron el pacto: “Entre los 7 que no estuvieron de acuerdo están los rectores de la Universidad Pedagógica Nacional y de la Universidad de Antioquia”.



La vocera manifestó que se está desconociendo la movilización estudiantil y a los estudiantes, y que si no fuera por lo que ellos han gestionado el Gobierno no se habría sentado “ni 5 minutos” con los rectores.

Los estudiantes dicen que sus peticiones no son solo de carácter presupuestal. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

También dejó claro que todo se ha enfocado en lo presupuestal, pero que hay otros ejes que no se están teniendo en cuenta.



“Tenemos pedidos en cuanto a democracia y participación. Y es que solo se habla de universidades públicas: no se están teniendo en cuenta instituciones técnicas y tecnológicas y universidades privados, y la verdad es que todas tenemos problemas”, señaló.



Puntualmente en lo económico, Ávila reconoció que piden recursos fijos, para no tener que “pelear con las regiones en el Sistema General de Regalías y con la paz en su OCAD”.



Fue enfática: buscan una reforma estructural que les dé presupuesto a largo plazo y no una solución que dependa de la voluntad del gobierno de turno.



“La verdad es el paro nacional lo declaró la Unees y solo la Unees está en calidad de levantarlo. Continuaremos con la movilización, radicalizaremos el mecanismo de presión y queremos que se nos reconozca como interlocutores válidos”, recalcó.



Noel Ruiz, vocero estudiantil de la Universidad Nacional de Bogotá, estuvo de acuerdo con Ávila.



“Los rectores no han hablado con nosotros y este es un paro de estudiantes, por eso la necesidad de una mesa entre comunidad estudiantil y Gobierno”, comentó.



ELTIEMPO.COM – APP