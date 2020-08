Estudiantes salen a las calles en rechazo a las recientes masacres

Organizaciones estudiantiles salen a las calles este viernes para exigir al Gobierno respuestas ante las recientes matanzas ocurridas en el suroeste del país, en una jornada de manifestaciones contra la violencia.



Las movilizaciones, que tendrán lugar en el transcurso de la tarde en ciudades como Bogotá, Medellín, Tunja, Cali, Ibagué, entre otras, contarán con actos conmemorativos como una velatón.



De acuerdo con los estudiantes, en las manifestaciones se busca velar por el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, dadas la situación sanitaria por la que atraviesa el país.

Estos actos se dan luego de que el pasado sábado ocho jóvenes de entre 19 y 25 años fueron masacrados en el municipio de Samaniego, en el departamento de Nariño, donde horas antes había sido asesinada una mujer de 26 años.



El 11 de agosto también fueron asesinados cinco menores, todos de entre 14 y 15 años, en un cañaveral ubicado detrás del barrio Llano Verde, en Cali, capital del Valle del Cauca y principal ciudad del suroeste de Colombia.



"Estamos en pandemia y en cuarentena, pero para algunos actores armados eso no vale. Ha sido muy complicado el escenario en Colombia para los jóvenes y nosotros somos los que hemos venido generando escenarios de movilización", dijo durante un encuentro virtual Paula Muñoz, de la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior (UNEES).



Estos crímenes han estremecido al país y las organizaciones sociales alertan sobre un recrudecimiento de la violencia en territorios donde la paz sigue siendo una promesa.



"Ya es hora de detener este conflicto social que se ha venido desarrollando durante toda la historia de Colombia. Rechazamos este tipo de violencias porque las balas no callan las ideas. Así maten a nuestros compañeros nosotros vamos a continuar", agregó Muñoz.



Los jóvenes piden celeridad y efectividad en las investigaciones abiertas tras las matanzas y condenaron lo que consideran el abandono en el que viven las comunidades rurales y étnicas del país.



"Debemos unirnos para reclamarle al Gobierno nacional que se esclarezcan estos hechos y que se lleve a las comunidades la seguridad efectiva necesaria", manifestó por su parte María Fernanda Arteaga, de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles (ACREES).



Para Arteaga, la ausencia institucional termina fomentando "muchos grupos armados que pretenden hacer justicia por su propia mano" con acciones que generan más "injusticia, masacres e inseguridad".



"La violencia en el suroccidente es un tema difícil de tratar porque las autoridades en los municipios no existen, es decir que el Estado no tiene presencia en los municipios alejados del país", agregó.



De manera adicional, las movilizaciones fueron acompañadas con una campaña en redes sociales en la que los jóvenes hicieron uso de hashtag #DuqueRespondaPorLasMasacres.



Con información de EFE