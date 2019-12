Con tutela, estudiantes piden que se respete el derecho a la protesta 

Universitarios del movimiento Unees, profesores y organizaciones sociales radicaron este martes una acción de tutela en el Tribunal Superior de Bogotá para solicitar que se respete el derecho constitucional a la protesta.

En el recurso judicial, los demandantes dicen estar preocupados por la manera como la fuerza pública -específicamente el Esmad- interviene durante las protestas sociales.



"La disolución sistemática, arbitraria e injustificada de protestas pacíficas, la utilización ilegal de armas potencialmente letales, el uso arbitrario e innecesario de agentes químicos irritantes para la dispersión de manifestaciones y la utilización arbitraria de mecanismos policiales para detener a manifestantes generan un ambiente de temor y zozobra que amenaza el ejercicio del derecho fundamental a la protesta y otros asociados", dice la tutela.



En el recuso, los demandantes le solicitan al Tribunal Superior de Bogotá que se "proteja nuestros derechos fundamentales a la protesta, la vida, la integridad personal, la libertad personal, el debido proceso y a no ser sometidas a desaparición forzada".



"Entre nosotras se encuentran víctimas de abuso policial, periodistas y personas que han visto vulnerado o amenazado su derecho a la protesta", continúa el texto de la demanda.



Álex González, estudiante de la Universidad Externado y quien pertenece al movimiento Unees, afirma que con la tutela no se pretende desmontar al Esmad sino encontrar los mecanismos necesarios para velar por la seguridad de los manifestantes durante las protestas.



"Se debe entender la protesta como motor social y de cambios. Debemos respetar lo que hemos ganado y lo que actualmente se está exigiendo en las calles (...). Lo que buscamos, sobre todo, que es un cumplimiento eficaz de la normatividad interna y de los protocolos civiles y políticos", agrega el joven.



En la tutela, los demandantes solicitan también "eliminar riesgos asociados al uso de armas potencialmente letales en labores de intervención a protestas en donde ocurren hechos violentos. Entre otras cosas, con la prohibición de proyectiles de energía cinética tipo bean bag y la restricción del uso de otras municiones de este estilo en casos en que no esté en peligro directo e inminente la vida o integridad personal de un agente de la Fuerza Pública o una tercera persona".



Finalmente, los demandantes solicitan conformar una mesa de trabajo que se ocupe de estudiar las cuestiones relacionadas con el uso de la fuerza por parte del Esmad.



