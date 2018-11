El diálogo entre estudiantes y Gobierno sigue estancado

Para las 4 de la mañana de este miércoles está programada una nueva movilización de estudiantes, la ‘Marcha con M de madrugada’. Esa fue la principal noticia surgida este martes, después de otras 12 horas de reunión a puerta cerrada entre representantes de las universidades públicas y delegados del Gobierno Nacional, con miras a buscar una salida al paro estudiantil que ya completa un mes y diez días.

La ministra de Educación, María Victoria Angulo, encabezó las negociaciones. También asistieron el defensor del Pueblo, Carlos Negret, y representantes del Ministerio de Hacienda. Según leyeron los estudiantes del acta de la reunión, al finalizar la jornada no se lograron avances en la aceptación o rechazo que las seis propuestas hechas para conseguir los 500.000 millones de pesos que, aseguran, se necesitan para regresar a las aulas y cerrar el año académico. Una propuesta que ha sido descartada por el Gobierno, el cual argumenta no contar con más recursos que los ya adicionados (3,3 billones de pesos, incluidos un billón de regalías, aprobado por los gobernadores).



"Plataformas estudiantiles, profesores, Ministerio de Educación y de Hacienda, han sesionado durante los días 19 y 20 de noviembre empeñados en la búsqueda de acuerdos y soluciones que permitan resolver la situación actual de la educación superior pública (....). Presentadas las solicitudes relacionadas con aspectos financieros correspondientes a los años 2018 al 2022 por parte del movimiento estudiantil y profesoral, y recibidas las respuestas por parte del ministerio de Educación, aún no se ha llegado a ningún acuerdo", señaló Negret al finalizar la reunión.



Negret añadió que "las plataformas estudiantiles y profesorales han presentado varias propuestas específicas que permitan abordar y solventar puntos concretos como la adición a la base presupuestal y el presupuesto de inversión para dichos años, argumentando la existencia de recursos y señalando posibles fuentes. Los ministerios han presentado una propuesta concreta para solucionar pasivos de las universidades públicas e inversión para la vigencia 2019-2022; así como también los elementos adicionales al acuerdo alcanzado en días anteriores con los rectores".



En ese sentido, las partes se volverán a reunir este miércoles 21 de noviembre a las 2 de la tarde y determinaron. Además, una mesa técnica con gobernadores para determinar cómo se distribuirá el billón de pesos asignado por regalías.



Alejandro Palacio, presidente de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (Acrees), aseguró que no existe voluntad política por parte del Gobierno Nacional.



"Nosotros le hemos tratado de demostrar al Gobierno que plata sí hay, lo que no hay es voluntad política. Les mostramos como existen recursos en diferentes fondos, como las utilidades del Icetex, el fondo interministerial y los recursos que están asignados pero no comprometidos en el Presupuesto General de la Nación que al 31 de octubre eran más de 50 billones de pesos", aseveró.



Tanto estudiantes como Gobierno han guardado cautela con el detalle de las propuestas. Sin embargo, un trino de Jennifer Pedraza, representante estudiantil al Consejo Superior de la Universidad Nacional, reveló la que sería una de ellas.



“¡Plata sí hay, voluntad política, no! Mientras las U públicas están quebradas, el Icetex reportó a 2017 utilidades por 948.000 millones de pesos, usufructuando recursos que eran para la educación pública. Sin embargo, @IvanDuque insiste en transferir más plata al Icetex”, dijo en su cuenta @JenniferPedraz.



El mensaje de Pedraza incluía el pantallazo de un documento, aparentemente del Icetex, con diferentes cifras. EL TIEMPO consultó al Icetex para tratar de identificar si el documento es oficial, así como la información incluida. Sin embargo, no se obtuvo respuesta.



Pero, más allá de esta situación, queda la pregunta: ¿Qué tan viable es sacarle recursos al Icetex para destinarlos a las universidades públicas?



“Claramente, la mesa de diálogo es la punta del iceberg. En un escenario más grande, que incluya rectores, académicos y otros sectores, debe revisarse la estructura del sistema, y allí entra el Icetex”, expresó Carlos Mario Lopera, director del Observatorio de la Universidad Colombiana.



Y añadió que si bien el modelo del Icetex es reconocido internacionalmente, “su lógica comercial genera mucho conflicto en el sector de la educación superior, y mucho más luego de demostrarse que los recursos que por reforma tributaria del 2016 deberían ir a las universidades públicas terminaron en las arcas del Icetex para pagar, entre otros, Ser Pilo Paga”, puntalizó.

Este es el grupo de estudiantes que representa a los universitarios en la mesa de diálogos con el Ministerio de Educación. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO.

‘No es viable’

Por su parte, Jairo Torres, director del Sistema Universitario Estatal (SUE), aclaró que la propuesta de los estudiantes no es viable por una razón de carácter legal.



“Estamos hablando de los excedentes que genera el Icetex, y, que de acuerdo con la Ley 1002 del 2005, tienen una destinación: el 40 por ciento se otorga en nuevos créditos; el 30 por ciento, a subsidios a población vulnerable (jóvenes de escasos recursos que acceden a créditos del Icetex) y un 30 por ciento, a fortalecimiento de capital. Así opera, entonces no se puede entender que los excedentes del Icetex se puedan transferir a las universidades”, aclaró.



Sin embargo, también considera oportuno pensar en una reforma estructural al Icetex, por la vía legislativa, para replantear su funcionamiento.



Sobre la exigencia de más recursos económicos como condición para levantar el paro, reconoce que el presupuesto asignado no resuelve el ciento por ciento del problema de financiamiento, pero sí lo considera como un logro importante.



Por eso espera buenos y prontos resultados de la mesa de negociación para resolver la crisis generada por el cese de actividades académicas. Y para que el semestre se pueda salvar, teniendo en cuenta que varias universidades decidieron suspender el semestre según con lo establecido por la ley (no aplazarlo ni cancelarlo) mientras se llega a un acuerdo con el Gobierno.



La idea, añade, es reprogramar las clases perdidas.

Estudiantes anuncian nueva movilización esta madrugada

Con la llegada de alrededor de 90 estudiantes procedentes de diferentes universidades públicas del Meta, Cundinamarca y el Tolima, líderes estudiantiles anunciaron una nueva movilización a partir de las 4 de la mañana de este miércoles.



Los jóvenes se darán cita en la plaza Che de la Universidad Nacional para llevar a cabo una nueva movilización que realizará un recorrido por la calle 26, Corferias, Calima, avenida carrera 30 y regresará a la universidad.



Entre tanto, durante los preparativos para la nueva manifestación del 28 de noviembre, más estudiantes de Bucaramanga y Antioquia se encuentran en camino desde el sábado pasado para llegar a Bogotá, donde esperan acampar en la Universidad Distrital y en la Nacional.



Desde la Universidad de Antioquia partieron 50 jóvenes, mientras que desde la Universidad Industrial de Santander vienen otros 100.



REDACCIÓN EDUCACIÓN