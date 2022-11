El pasado jueves 10 de noviembre, la Asamblea General de Estudiantes Universitarios, asociación estudiantil de la Pontificia Universidad Javeriana, anunció que entraba en paro por el alto costo de las matrículas para el primer semestre de 2023, las cuales subieron considerablemente en comparación con 2022.



Y es que en algunas carreras, como es el caso de Medicina, el incremento en los costos de matrícula fue de hasta cuatro millones de pesos, lo cual muchos estudiantes han considerado desproporcionado.



Lea también: Las universidades de Colombia que no exigen puntaje mínimo de Pruebas Saber 11

Pero esta situación se ha repetido en otras instituciones, como es el caso de la Universidad de los Andes, donde el pasado viernes un numeroso grupo de estudiantes protagonizó un plantón por la misma causa. Este martes 15 de noviembre también se han organizado manifestaciones.

Ahora, EL TIEMPO pudo confirmar con diferentes plataformas estudiantiles de universidades privadas que se están realizando reuniones para determinar si consideran necesario anunciar un paro con el fin de reclamar por una normalización en los costos de estudios.



Así lo expresó un líder estudiantil de la Universidad del Rosario que prefirió mantenerse anónimo hasta que se tome la decisión de ir a paro o no: “Lo que está pasando en la Javeriana, pasa también en otras universidades. Estar en una universidad privada no significa que somos millonarios. La gran mayoría de los estudiantes universitarios son de estratos medios, y este aumento tan alto en las matrículas es un golpe muy duro para la economía de los jóvenes y de sus familias, quienes además muchas veces se endeudan con entidades financieras para estudiar. Esto les está haciendo mucho más grande esta deuda”.



Este diario pudo constatar el inconformismo que se vive también por parte de estudiantes de otras instituciones privadas no solo de Bogotá sino de otras regiones del país.



Lea también: Universidad Javeriana: ¿por qué están protestando algunos estudiantes?



De esta forma, las plataformas estudiantiles continuarán en reuniones y comités a lo largo de la semana para confirmar si anuncian o no un paro. De momento, los estudiantes de la Javeriana continúan en paro indefinido, y se esperan nuevos plantones en Los Andes.



Por su parte, las universidades sostienen que los incrementos son producto de la inflación y el alza del precio del dólar, aspectos que han encarecido sus costos de funcionamiento. Así mismo, como en el caso de la Javeriana, han expuesto una serie de apoyos financieros, como becas o formas de financiación, para que sus estudiantes puedan continuar sus carreras.

¿Cuánto pueden subir las matrículas universitarias?



Cabe aclarar que en el caso de las universidades no existe un tope respecto al incremento anual de las matrículas, como sí lo puede establecer el Ministerio de Educación en los colegios.



Esto debido a que, en el marco de su autonomía universitaria, las instituciones son libres de establecer los incrementos, mientras que el Ministerio entra solamente a hacer sugerencias.



En este orden de ideas, el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, sugirió que el aumento de las matrículas en instituciones de educación superior privadas debería hacerse sin superar el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que, en el mes de octubre de 2022 se ubicó en 12,2 por ciento.



"La universidad tiene que ser un espacio donde la educación para la paz habite todos los espacios. No podemos transmitir desde las aulas un ejemplo de intolerancia y falta de comunicación", dijo.



Lea también: Icetex dejará de cobrar intereses: esto explica su presidente Mauricio Toro



Y agregó: "Más que el aumento, la preocupación que compartimos con el Gobierno son las condiciones económicas caracterizadas por esa alta inflación y la desaceleración económica. Por eso el llamado a las universidades colombianas es a no aumentar el precio de las matrículas por encima del IPC".



En ese sentido, instó a los directivos a tomar decisiones "socialmente responsables sobre las matrículas universitarias".



REDACCIÓN EDUCACIÓN

- ‘El metaverso es la punta del iceberg de las nuevas tecnologías’: Chris Meniw



- ¿Cómo ampliar la cobertura en educación superior a un relativo bajo costo?



- Aumenta el número de madres de 10 a 14 años en Colombia