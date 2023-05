​En la tarde de este lunes los estudiantes del SENA protestaron ante la decisión que tomó la entidad de no volver a costear el precio de las pruebas TyT.

De acuerdo con una estudiante, entrevistada por CityTV, la institución indica que deben pasar por una serie de requisitos para determinar si son beneficiarios o no, cosa que anteriormente no pasaba.



El examen tiene un costo de 102.000 pesos y solamente se puede pagar hasta el próximo 5 de junio, de manera ordinaria.



"Si no nos certificamos ahorita, en enero, tendríamos que esperar hasta el mes de junio, es decir tendríamos que aplazar nuestros proyetos de querer homologar la carrera. de querer trabajar porque todos sabemos que sin una certificación no podremos encontrar un trabajo digno".



Por ahora, se sabe que el SENA modificó las condiciones para acceder a las excepciones del pago del examen y según los estudiantes, esto deja por fuera a estudiantes que no tienen la capacidad de pagar.

Lina Hernández Serrano

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

