Estudiantes del comité de paro se negaron a reunirse con Duque

El Gobierno Nacional citó ayer en el Palacio de Nariño a diversos actores de la educación superior en el marco del diálogo nacional, establecido por el presidente Iván Duque para tratar de solventar la crisis del paro que se adelanta desde el 21 de noviembre.

A esta cita, precedida por el Presidente, asistieron estudiantes, rectores de universidades, la ministra de Educación María Victoria Ángulo, entre otros representantes del Gobierno Nacional.



Sin embargo, a este encuentro no asistieron los movimientos estudiantiles que hacen parte del comité de paro. ¿Por qué?



Alejandro Palacio, presidente de Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles (Acrees) explicó que buscan un diálogo directo entre el comité de paro y el Gobierno Nacional.



"Como Acrees no decidimos asistir porque nosotros nos acogemos a las decisiones del comité del paro y lo que decimos es que el diálogo debe ser directo y no darle largas a este asunto por medio de invitaciones difusas", plantea Palacio.



El otro movimiento presente en el comité de paro es la Unión Nacional de Estudiantes (Unees), quienes desde un principio decidieron no participar del diálogo nacional.



"Comprendemos el momento histórico por el que hoy pasa nuestro país, razón por la cual nos sumamos a un diálogo nacional con el objetivo de pensarnos soluciones para solventar la crisis de manera crítica las problemáticas actuales, aún así, los elementos estructurales de la mesa por la equidad, citada por el Gobierno Nacional, en cabeza de Iván Duque, no corresponden a las dinámicas sociales y desconocen la realidad de nuestro país", explica Unees en un comunicado.

REDACCIÓN EL TIEMPO