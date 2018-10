Tras crisis, estudiantes convocan a paro nacional indefinido

Representantes de distintas universidades públicas y privadas del país convocaron a paro nacional indefinido desde el 11 de octubre.



El anuncio lo hicieron varios representantes estudiantiles de diferentes instituciones, reunidos en la Universidad Nacional de Bogotá en la tarde de este jueves.



Entre las instituciones públicas que ya se han sumando a la iniciativa se encuentran la Universidad Nacional (sede Bogotá y Medellín), Universidad de Córdoba, Universidad Pedagógica, Universidad de Caldas, Universidad de Atlántico, entre otras.



En la Universidad Nacional en Bogotá, por ejemplo, los estudiantes se encuentran reunidos en cada puerta de los edificios bloqueando el acceso a estos.

La Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior (Unees) anunció que cesarán las actividades tanto académicas como administrativas.



Los estudiantes no están de acuerdo con la inyección de dinero anunciada el día de ayer, representada en 500.000 millones de pesos. Dicen que "son migajas" y que no soluciona el problema real. Afirman en la necesidad de que el Gobierno provea de 4,5 billones de pesos en la base presupuestal a finales de 2018.



Angie Delgado, vocera estudiantil de la Universidad de Nacional de Bogotá, aseguró que: "De aquí en adelante las instituciones de educación superior públicas entran en paro nacional indefinido, es decir, cesarán sus actividades académicas y administrativas, en el marco de su autonomía como institución".



Rafael Nuñez, vocero de la Universidad de Antioquia, se refirió a las recursos otorgados por el Gobierno Nacional el miércoles durante las movilizaciones.



"Nosotros tenemos un pliego de exigencias al Gobierno Nacional (fue radicado en el Congreso de la República el 27 de septiembre) donde no solo planteamos necesidades económicas, también de calidad. Sin embargo, consideramos que los 500.000 millones de pesos otorgados son migajas frente a lo que estamos pidiendo, que son 4,5 billones de pesos. Lo que está haciendo el Gobierno es un eje articulador táctico, queriéndole decir a los estudiantes que el problema ya fue solucionado y que ya pueden regresar a sus clases. No es así, la crisis sigue", señaló Nuñez.



Noticia en desarrollo...