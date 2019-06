Estudiantes de música, con mejores notas en matemáticas y ciencia

Los alumnos de secundaria que aprenden música se desempeñan mejor en otras materias como las matemáticas, la ciencia y la lengua que sus compañeros sin estudios musicales, según un análisis que publicó la revista Journal of Educational Psychology.

."En los sistemas de educación pública de América del Norte, los cursos de artes, incluidos los de música, comúnmente reciben menos recursos que aquellos considerados como 'académicos', incluidas las matemáticas, la ciencia y el inglés", señaló uno de los autores del estudio, Peter Gouzouasis, de la Universidad de Columbia Británica, en Canadá.



Para esta investigación, los expertos usaron los registros académicos de 112.916 alumnos que comenzaron el primer grado entre 2000 y 2003; completaron los tres últimos años del secundaria e hicieron el examen estándar de matemáticas, ciencia e inglés (en el décimo o el duodécimo grado). De esos alumnos, sobre el 13 por ciento había participado por lo menos en un curso de música entre los grados décimo y duodécimo.

Para el análisis se tuvieron en cuenta cursos como banda de concierto, piano de conservatorio, orquesta, banda de jazz, coro de concierto y jazz vocal. Los autores del estudio no consideraron cursos de música general o de guitarra porque no requerían de una experiencia musical previa, y en el caso del primero, no exigían crear música o practicarla. "Los estudiantes que participaron en música, que obtuvieron un mayor desempeño en esa materia y estuvieron muy implicados en ella tuvieron mejores notas en los exámenes de todas las asignaturas, mientras que estas asociaciones fueron más pronunciadas para aquellos que tomaron música instrumental más que vocal", dijo Gouzouasis.



El investigador subrayó que "de media los menores que aprendieron a tocar un instrumento musical durante muchos años y ahora tocan en una banda y orquesta del instituto de secundaria tienen el equivalente a un año de adelanto respecto a sus pares en capacidades de inglés, matemáticas y ciencia".



Un dato que sorprendió a los académicos fue la consistencia de la relación entre la música y esas tres asignaturas, que se mantuvo en alumnos de diferente sexo, etnia y antecedentes socioeconómicos, entre otros. "Aprender a tocar un instrumento musical y tocar en un grupo es muy exigente. Un estudiante que tiene que aprender a leer las notas musicales desarrolla la coordinación ojo-mano, capacidades de escucha y de equipo para tocar en un grupo y desarrolla disciplina para practicar", destacó Gouzouasis. "Todas estas experiencias de aprendizaje desempeñan un papel en promover las capacidades cognitivas de los menores y su autoeficacia", indicó el experto.



EFE