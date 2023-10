Quienes estudian para ser profesores tienen los puntajes más bajos en pruebas Saber Pro

Quienes estudian licenciaturas y carreras relacionadas con educación han estado entre los que cursan las tres disciplinas con peor desempeño en las pruebas Saber Pro desde 2016. Así lo evidencia un reciente estudio presentado por la Asociación Colombiana de Facultades de Educación (Ascofade), encargado a la Universidad del Norte, en el cual se analizan los resultados de estas pruebas de Estado, comparadas con los obtenidos por otros programas académicos.



El documento tomó todos los resultados que ha revelado el Icfes de las pruebas Saber Pro discriminadas por disciplinas y carreras, desde 2016 (primer año desde que estas cifras son comparables) hasta 2021 (último año del que se tienen datos discriminados de esta forma).

Juan Davis Parra, investigador que estuvo al frente del estudio, señaló: “Lo que hicimos fue obtener una panorámica detallada de diferentes tipos de variables y características asociadas al desempeño, para saber cómo les está yendo a los diferente programas de educación”.



Los resultados son muy dicientes: los estudiantes de programas académicos relacionados con educación (licenciaturas y pedagogías) suelen tener unos de los resultados más bajos en Saber Pro de todo el país. Mientras que en 2021 el promedio global nacional fue de 144,82 (sobre 300 puntos posibles), los futuros profesores obtuvieron 138,07, por lo cual es el tercer programa en tener el peor desempeño. Y entre 2016 y 2020 fueron estas carreras las que ocuparon el último lugar en todo el país, con una diferencia significativa con respecto al promedio nacional (ver gráfica).

Al analizar una a una las diferentes competencias que miden las pruebas Saber Pro, se encontró que, respecto a las competencias genéricas (las que son medidas en todos los estudiantes del país), hubo una caída general en razonamiento cuantitativo y comunicación escrita desde 2016 hasta 2021.



De hecho, en razonamiento cuantitativo es donde obtienen los peores resultados, con una media de 128,89, muy por debajo del promedio nacional de 143,58. Y la segunda peor competencia para este grupo de estudiantes son las ciudadanas, con 135,17 frente a la media nacional de 143,38.



Llama la atención que la única que tuvo una mejora constante es inglés, que pasó de 142,58 en 2016 a 147,39 en 2021.



Pero, quizá, uno de los datos del estudio que más llaman la atención es el de los resultados en las competencias específicas que se miden en los futuros profesores, que son formar, enseñar y evaluar. Cabe recordar que estas competencias específicas no se midieron en 2020 por la pandemia, por lo que no existen datos de ese año.



El documento muestra que en estas tres competencias, entre 2016 y 2021, hubo una fuerte caída. El caso más preocupante es el de formar, que pasó de una puntuación de 151 (sobre 300 posibles) a 137,66. Enseñar tuvo un comportamiento similar: de 150,82 cayó a 138,06 (ver gráfico).



Para Parra, todos estos resultados muestran un pobre desempeño de los estudiantes de licenciaturas, lo cual podría tener repercusiones en la calidad de la educación en los colegios, una situación que plantea serios retos para las universidades: “Aún tenemos bastantes retos en las facultades de educación, porque hay brechas muy evidentes frente a otros núcleos de conocimiento, para lo cual debemos trabajar intensamente”.



Para el analista educativo Ricardo Rodríguez, los resultados revelados son, cuanto menos, preocupantes: “Si el país quiere apuntar a una educación de calidad, en todos los niveles, no puede darse el lujo de que los profesionales con peores resultados en pruebas de Estado sean futuros docentes. Varios estudios (como es el caso de la Encuesta de Educación de Empresarios por la Educación y Cifras y Conceptos) identifican a los maestros como el principal factor de la calidad. Malos profesores, con mal desempeño en habilidades específicas como enseñanza y formación implica un serio impacto en el proceso de niños, niñas y adolescentes.

Las brechas



Al igual que sucede con los resultados generales de todas las pruebas de Estado aplicadas por el Icfes, en el interior de las licenciaturas hay marcadas brechas de desempeño. Estas se evidencian, de acuerdo con el estudio, en aspectos como el costo de la matrícula, la ubicación geográfica, la modalidad de enseñanza o la acreditación de alta calidad, entre otras.



Así las cosas, las brechas se atribuyen principalmente a la ubicación geográfica de la oferta educativa y a las condiciones de calidad y modalidad de los programas. Esta situación es aplicable tanto a las pruebas genéricas como a las específicas.



Un ejemplo de ello es que los programas de licenciaturas y pedagogía con mayor rendimiento académico están en las regiones centrales como Bogotá y Antioquia.



Agrega Parra: “La formación de maestros en modalidad presencial parece presentar ventajas en comparación con las modalidades a distancia y virtual; y las licenciaturas acreditadas en alta calidad parecen tener mayor capacidad para mejorar las competencias básicas de los estudiantes”.

Atraer a los mejores



Lo revelado por este estudio se complementa con otro realizado hace un par de años por el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, el cual evaluó los resultados de las pruebas Saber 11 de quienes, al finalizar el bachillerato, ingresaron a un programa relacionado con la docencia.



En dicho informe se encontró que quienes entraron a estudiar licenciaturas presentaron el desempeño menos sobresaliente en su etapa previa a ingresar a la universidad. A manera de ejemplo, en la competencia de matemáticas, el 55 por ciento tuvo calificaciones bajas o muy bajas. En lenguaje este número fue del 52 por ciento. Esto contrasta con carreras como ingenierías o ciencias naturales, las cuales obtuvieron los mejores puntajes.



“Todo esto nos muestran dos cosas: primero, que los mejores estudiantes no son los que se forman como docentes, cuando lo que debería ocurrir es lo contrario, porque de ellos depende la formación de millones de niños, niñas y adolescentes. Segundo, y más preocupante, que podría haber una baja calidad en la formación de los profesionales de la educación. El impacto resultante en el sector sería gravísimo, porque se crea un círculo vicioso en el que los profesores no son los mejor calificados y sus alumnos arrastran con ello”, aseguró Rodríguez.



REDACCIÓN EDUCACIÓN