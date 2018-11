Mayoría de estudiantes de la Nacional vota por no volver a clases aún

Con el hashtag #MejorEstudiando, la rectoría de la Universidad Nacional de Colombia promovió un sondeo que se llevó a cabo este fin de semana, y en el que se preguntaba a los estudiantes si estaban de acuerdo con volver a clases de inmediato, en el marco de las protestas para pedir mayor financiación a la educación superior que ya cumplen más de dos meses.

La respuesta de los estudiantes no fue la que esperaba la rectoría, encabezada por Dolly Montoya.



Los resultados, publicados en la página oficial de la Universidad, muestran que un total de 27.730 estudiantes, quienes respondieron a la pregunta '¿Usted está de acuerdo en retomar inmediatamente las actividades académicas, manteniendo los espacios para el diálogo?'.



El 69,43 por ciento (19.255) de los estudiantes respondió que no está de acuerdo, frente a un 30,56 por ciento (8.475) que respondió que sí quería retomar las actividades académicas "de inmediato".

Esa tendencia se replicó en cada una de las sedes de la Universidad, a excepción de la sede Caribe, donde solamente votaron cuatro personas: dos por el sí y dos por el no.



Sin embargo, si se mira solamente la opinión de los estudiantes de posgrados, en estos sí ganó la opción de volver a clases. Participaron el 23 por ciento, de los cuales, el 58 por ciento (1.083) dijo sí y el otro 42 por ciento (784) dijo no.



El porcentaje de participación, respecto al total de estudiantes, fue del 53 por ciento.



En las sedes Bogotá, Medellín, Manizales, Palmira, Orinoquía, Amazonía y Tumaco ganó la opción por el no. En la sede de la capital del país fue donde más se notó la diferencia, pues mientras 5.193 estudiantes votaron sí, otros 11.658 votaron no. Una tendencia similar mostró el resultado en Medellín, la segunda sede en importancia por número de estudiantes, donde 2.110 dijeron sí y 4.477 dijeron no.

Las directivas de la Universidad han hecho llamados durante las últimas semanas a retomar las clases, debido al riesgo de que el semestre académico tenga que ser suspendido o cancelado. Sin embargo, estos se han mantenido en cese de actividades en un contexto de dificultades para adelantar el diálogo con el Gobierno Nacional.



El pasado martes, los estudiantes se levantaron de la mesa de conversación con el Ministerio de Educación y, tras las jornadas de marchas del jueves, que terminaron en acciones de violencia y enfrentamientos, decidieron reunirse de nuevo esta semana para decidir qué rumbo seguir. De forma paralela, convocaron a una nueva movilización para el 15 de noviembre.



Dos de los voceros de los estudiantes, Alejandro Palacio y Jennifer Pedraza, son representantes estudiantiles de la Universidad Nacional. En conversación reciente, Palacio dijo a EL TIEMPO que esperaban encontrar con el Gobierno una fórmula de diálogo que les permita retomar clases lo más pronto posible, pues, según dijo, son conscientes de los costos personales y generales de que las clases estén suspendidas.



El sondeo estuvo abierto entre las 12:00 p.m. del sábado y las 6:00 p.m. del domingo. No obstante, este no tenía carácter vinculante, sino solamente consultivo.



"Es importante continuar participando activamente en la construcción de soluciones para la crisis de las universidades, fortaleciendo los espacios ya generados. En este sentido, expreso mi total compromiso con la construcción de una política de Estado para la educación superior y la búsqueda conjunta de soluciones a la crisis, aportando en propuestas y apoyando la movilización y el diálogo", había escrito días atrás la rectora Montoya, quien ha mantenido el llamado a retomar clases, especialmente después de que los rectores del Sistema Universitario Estatal lograran un acuerdo de financiación para los próximos cuatro años con el Gobierno Nacional, el mismo que es considerado insuficiente por sectores de estudiantes y profesores.



ELTIEMPO.COM