Estudiantes de la Universidad Nacional piden suspender clases

Un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional pidieron a la rectora de la institución, Dolly Montoya, suspender clases ante las dificultades que dicen haber encontrado en la continuación de sus estudios de manera virtual, en el marco de la pandemia por coronavirus.



Por medio de sus redes sociales, cientos de usuarios aseguraron que la modalidad en línea por medio de la cual la universidad busca no frenar el calendario académico no ha sido fácil de usar para ellos.

De acuerdo con los alumnos, muchos de ellos no cuentan con los implementos necesarios para asistir a clases virtuales, ya sea acceso a Internet o computadores. Adicional a esto, señalan que muchas de las actividades propuestas por los profesores se les dificulta desarrollar por este medio.



También aseguran que se han presentado casos en los que los docentes asignan malas calificaciones a aquellos que, por motivos de fuerza mayor, no pueden acceder a la plataforma de la universidad y ponerse al día con las actividades.



Ante estas inconformidades, estudiantes aprovecharon las redes sociales para anunciar que, si no se suspende el calendario académico, podrían entrar en cese de actividades.



Pese a esto, cabe señalar que muchos de los usuarios que se han manifestado en redes sociales criticando a Montoya y las demás directiva de la institución, algunos de ellos han sido identificados como perfiles falsos.



Ante la emergencia sanitaria que vive el país, desde el pasado 16 de marzo no hay clases presenciales en ninguna de las sedes de la Universidad Nacional.



Frente a las preocupación manifestadas por los alumnos, la Vicerrectoría Académica de la institución emitió un comunicado en el que expresa que estudiará cada caso por separado con el fin de atender a los más afectados:



“En ningún momento se pretendió invitar a los profesores a asignar una calificación a quienes por fuerza mayor no han podido unirse a las actividades académicas virtuales. Muy al contrario, en las actuales circunstancias de pandemia, en las cuales algunos estudiantes se han visto obligados a aislarse en lugares sin acceso a Internet, consideramos que no se podría castigar a estos”.



Y añade: “La Vicerrectoría académica ha tomado la decisión de estudiar las situaciones especiales caso por caso, estableciendo comunicación directa en la medida de lo posible con los estudiantes más afectados. Se trata de trabajar todos juntos, estudiantes y profesores, para atender con flexibilidad y creatividad las distintas situaciones y ofrecer, en los casos de fuerza mayor, alternativas de solución no punitivas”.



