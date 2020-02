En calma transcurrió el regreso a clases en la Universidad Distrital 

Después de tres meses de paro, los estudiantes de la Universidad Distrital, en Bogotá, retomaron las actividades académicas este 10 de febrero para terminar el segundo semestre del 2019.

El parte, según la institución académica, fue de total normalidad durante el regreso a clases. "No se reportaron disturbios o desmanes. Todas las sedes se abrieron y se dictó clase. Como no todos tenían clase hoy, se calcula que llegaron más de 15.000 estudiantes, según la rotación normal de las facultades", explica la universidad.



La universidad estima que deben volver a estudiar alrededor de 24.000 alumnos de pregrado este martes. Se debe recordar que la comunidad académica entró en paro desde el 30 de octubre del 2019, luego de que se conociera que Wilman Muñoz, exdirector del Instituto de Extensión, gastó irregularmente más de $11.380 millones.



La semana pasada, el rector Ricardo García oficializó la salida de Muñoz del centro educativo.



El cese de actividades se levantó luego de que el Consejo Académico de la Universidad Distrital aprobará la asamblea universitaria, un espacio que otorgará mayor participación a la comunidad académica.



"Se decide retomar actividades académicas de acuerdo a los consensos que habían entre los estudiantes frente a la aprobación de la asamblea (universitaria) como máximo órgano de participación de la comunidad universitaria y de incidencia en la toma de decisiones", indica Angely Torres, estudiante de maestría en Educación

Para los jóvenes, la creación de dicho espacio es un paso para lograr la democracia participativa.



"La asamblea por sí misma no es la solución de todos los problemas de la universidad, pero es el camino para comenzar a construir comunidad universitaria y para tomar las riendas de nuestra propia educación. No es solamente escuchar y ser escuchados, también es tener incidencia en cosas como la reforma de los estatutos y también para ejercer control sobre las distintas problemáticas".



Torres es enfática al mencionar que la creación de la asamblea universitaria no fue un proceso "espontaneo", ya que se viene trabajando desde "hace muchos años".



"En este momento es necesario tejer confianza en la universidad y eso se hace a partir de cumplir con las cosas que acordamos. Se debe trabajar en la crítica propositiva", resalta la joven.



Entre tanto, las directivas de la Universidad Distrital esperan culminar el segundo semestre de 2019 el 4 de abril. El objetivo es realizar tres semestres durante este 2020.



