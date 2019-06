Estudiantes de la Universidad Autónoma se declaran en huelga de hambre

Estudiantes de la Fundación Universidad Autónoma de Colombia (FUAC), sede Bogotá, se declararon en huelga de hambre para exigir al Ministerio de Educación soluciones a la crisis educativa en la que está inmersa la institución desde hace meses.



"La administración ha llevado a la Universidad a un punto de crisis y el Ministerio guardó silencio mientras eso ocurría. Exigimos la remoción de todos los administrativos que se han lucrado de la educación", dice David Santiago Sanabria, estudiante de derecho, en un video en el que aparece encadenado a una puerta de la universidad.

"No estamos en contra de la huelga ni queremos afectarla ni tenemos nada que ver en este momento con ellos. Estamos reivindicando solamente los derechos de los estudiantes", dice Sanabria y aclara que no están con Yamir Atuesta, representante estudiantil del consejo directivo de la Fuac, "quien debería estar al frente de estas acciones. Por lo tanto, también exigimos la renuncia de los representantes estudiantiles que no nos representan".

Eduardo Hoyos, presidente de la Universidad Autónoma de Colombia, dijo a EL TIEMPO que "hasta el momento no hemos podido llegar a un acuerdo con los sindicatos, no obstante haberles entregado ya tres propuestas para retomar labores en la Universidad, única forma de sacarla de la crisis. En todo caso se realizará una asamblea extraordinaria el 17 de julio para definir por este órgano, el de más alta jerarquía, el destino de Universidad".

En el comunicado compartido con la opinión pública, los estudiantes demandan al Ministerio la aplicación de la medida de vigilancia especial (numeral cuarto, artículo 13 de la Ley 1740 del 2014), que indica que "en caso de que uno o varios de los consejeros, directivos, representantes legales, administradores o revisores fiscales no cumplan, impidan o dificulten la implementación de las medidas u órdenes adoptadas por el Ministerio de Educación Nacional durante la vigilancia especial, u oculten o alteren información, podrán ser reemplazados hasta por el término de un (1) año, prorrogable por una sola vez, por la persona natural o jurídica que designe el Ministerio de Educación Nacional".



Profesores y administrativos de la Autónoma entraron el pasado 20 de mayo en paro indefinido por el no pago de salarios y de salud, situación que, según el sindicato, se venía presentando desde hace varios meses.



"La universidad le debe el salario y las primas extralegales a los profesores desde enero de 2019, y desde el 2018 no nos pagan la salud. No solo nosotros no hemos visto afectados, también los estudiantes debido a que no se ha tomado una medida de choque. La única manera que levantamos la huelga, es que el Ministerio de Educación realice una intervención", advirtió Felipe Millán Buitrago, expresidente del sindicato de profesores.



A principios de este mes, el Ministerio nombró a un inspector in situ para hacer seguimiento permanente a las acciones que adelanten los directivos para garantizar a estudiantes, padres de familia y comunidad en general, la prestación adecuada del servicio.



