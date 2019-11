Estudiantes de la Unees no participarán en diálogo con el Gobierno

La Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior (Unees) emitió un comunicado en el que afirma que no participará de la mesa de diálogo con el Gobierno y demás grupos sociales.

"Comprendemos el momento histórico por el que hoy pasa nuestro país, razón por la cual nos sumamos a un diálogo nacional con el objetivo de pensarnos soluciones para solventar la crisis de manera crítica las problemáticas actuales, aún así, los elementos estructurales de la mesa por la equidad, citada por el Gobierno Nacional, en cabeza de Iván Duque, no corresponden a las dinámicas sociales y desconocen la realidad de nuestro país", reza el comunicado.



Por estas razones, los estudiantes universitarios pertenecientes a ese movimiento, "rechazamos esta mesa citada por el gobierno y anunciamos nuestra ausencia en la misma".



Además, los jóvenes expresan su solidaridad con la familia de Dilan Cruz, estudiante de bachillerato de 18 años quien falleció en la noches del lunes, 25 de noviembre, como consecuencia de las lesiones cerebrales que sufrió el sábado pasado durante las marchas en el centro de Bogotá, según confirmó el Hospital Universitario San Ignacio.



"Como plataforma entendemos que no es suficiente remover del cargo a quienes disparan o ejercen acto violento directo, así pues conminamos a la sociedad a exigir respuesta y cuestionarse sobre ¿quién dio la orden?", se lee en el comunicado.



El comunicado finaliza diciendo que "en dado caso que el Gobierno Nacional no replantee si dinámica actual y siga desconociendo políticamente al movimiento social y popular, hacemos el llamado a que la bandera principal que se esboce, sea la renuncia inmediata del Iván Duque a la presidencia de Colombia".



