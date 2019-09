Estudiantes de la Distrital convocan nueva movilización en Bogotá

Estudiantes de la Universidad Distrital de Bogotá se movilizarán mañana, 27 de septiembre, para protestar de nuevo por los casos de corrupción que se han denunciado dentro de la institución académica, así como por el abuso de la fuerza pública durante las manifestaciones de esta semana. Buscan una reforma universitaria que incluya una reestructuración del centro académico. Según voceros de la Universidad, el punto de encuentro de la movilización sería la sede Aduanilla de Paiba, en la calle 13 con 31, a partir de las 10 de la mañana.

Las manifestaciones de la Distrital empezaron el lunes como una respuesta a los casos de corrupción denunciados dentro del centro académico. Desde del martes, las protestas tomaron un matiz distinto. Durante esa segunda jornada, las comunidades académicas de la Distrital y de la Javeriana denunciaron desmanes del Esmad dentro de las dos instituciones, incluyendo un acceso ilegal al Hospital San Ignacio. (Lea también: ¿Por qué se generaron los desmanes en la Distrital y la Javeriana?)

Julián Báez, representante del consejo estudiantil de la Distrital, explicó: "el miércoles los estudiantes de la Javeriana convocaron a un plantón en contra de lo que hizo la policía. Por este llamado, salieron los estudiantes de la Distrital. Esto es algo que nunca se había visto en las dos universidades. Empezaron los bloqueos y por más de que se intentó que el Esmad no interviniera, lo hicieron con tanquetas para bloquear la [carrera] séptima y la octava. Fue una jornada muy compleja".



De acuerdo con Báez, los estudiantes de esa institución están acordando los puntos neurálgicos de sus protestas, pero adelantó que "el tema de anticorrupción en la universidad es claro. Las personas que están implicadas en estos hechos deben responder, pagar y no deben estar más dentro de la universidad. Estamos discutiendo que la corrupción no es solo de unas personas, sino de estructura académica". Por esto, están discutiendo la necesidad de una reforma universitaria. Y además, recordó que una de las banderas de la institución ha sido el desmonte del Esmad. (Lea también: Graves desórdenes en Bogotá por protestas en universidades)

#CubrimientoenVivo Se registran a esta hora graves desórdenes en universidades de Bogotá. Frente a la Javeriana, a la entrada de la Distrital, unos diez encapuchados lanzan piedras a los efectivos del ESMAD. pic.twitter.com/W2krrEKMpV — Educación EL TIEMPO (@EducacionET) September 25, 2019

Brenda Pérez, estudiante de Ciencia política de la Javeriana, aseguró que el plantón, convocado en la entrada principal de esta universidad fue un acto de rechazo hacia las acciones violentas del escuadrón del Esmad. Además, agregó: "en solidaridad con nuestros compañeros de la Universidad pública, ya que entendemos su lucha por la corrupción dentro de la Universidad, por la falta de autonomía dentro de las universidades, por la falta de garantías para la protesta, decidimos acompañarlos hoy (miércoles) en una jornada que se pretendía pacífica, pero que debido a las acciones violentas del Esmad, nos quedamos aquí".



En esta misma jornada, se presentaron revueltas dentro de la Universidad Pedagógica que aún están por esclarecer. Se reportó el estallido de un artefacto dentro de la universidad que, según la Alcaldía de Bogotá, habría dejado cinco personas heridas. Sin embargo, en un comunicado de la Pedagógica se habló de un solo herido, mientras que el presidente Iván Duque, en un tuit, habló de 9 personas heridas.



José Gregorio Cárdenas, representante de esta institución académica, aseguró que "no se sabe si [los protestantes] son estudiantes o no. Fueron encapuchados los que salieron y aún no ha salido nadie a decir por qué salieron". Agregó que ellos creen en las movilizaciones pacíficas y que, aunque no se saben cifras reales de daños y heridos, sí se sabe que "es muy grave".

Con un extintor, uniformado del Esmad apaga un fuego de su tanqueta. Foto: César Melgarejo / El Tiempo



El jueves, la Universidad Nacional fue la cuarta institución que entró en el escenario de manifestaciones. Según Alejandro Palacio, líder estudiantil, "en un inicio, de forma pacifica, era un plantón en la plaza Ché en contra de la represión del Esmad tanto en la Javeriana como en la Distrital. Lo que era una movilización pacifica derivó en disturbios, en donde se pierde el sentido la protesta por unos cuantos encapuchados".



En otra parte de la ciudad, en la calle 28 con quinta, los estudiantes de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca hicieron un platón pacifico en apoyo a sus compañeros de la Distrital. Según se denunció en redes sociales, habrían sido atacados por el Esmad.



