El pasado 6 de junio se conoció la nueva apuesta de la Secretaría de Educación de Bogotá, la cual invita a las personas a postularse a la nueva convocatoria del Fondo de Educación Superior para Todos, mejor conocido como 'Fondo Fest 2023'.



Esta estrategia tiene como objetivo facilitar el acceso a la educación superior para egresados de colegios públicos y privados de la ciudad de Bogotá por medio de un "crédito beca condonable hasta del 100 % para que realicen su formación universitaria", según el portal del Estado.



Esta convocatoria da la posibilidad de estudiar programas técnicos, tecnológicos y profesionales, en cualquier modalidad, es decir, a distancia, virtual o presencial.

Finalmente, debe tener en cuenta que puede postularse a partir del 5 de junio hasta el 23 de junio de 2023. De igual forma, es importante que conozca sobre los requisitos de la convocatoria. Le contamos:



Requisitos

Las personas debieron haber presentado las pruebas de Estado. Foto: Cortesía ICFES / Archivo EL TIEMPO

- Debe estar cursando el último periodo académico de grado 11 para quienes se encuentran en calendario B de colegios públicos o privados.



- Si es estudiante o egresado, debió haber estudiado décimo y once en un colegio de Bogotá.



-Contar con el título de bachiller obtenido en un rango de no más de 10 años desde el inicio del Fondo Fest, es decir, desde 2012 en adelante.



- Haber presentado las pruebas Icfes de grado 11.



- Encontrarse en proceso de admisión y solicitud de un cupo de algún programa de educación superior o estar cursando alguna carrera en una institución aprobada por el Ministerio de Educación Nacional.



- Inscribirse a la convocatoria por medio del formulario del Fest.



- Tener un deudor solidario, el cual debió haber sido postulado por medio del formulario, para así ser aprobado dentro de las fechas propuestas y definidas en la convocatoria.



- Finalmente, debe no haber sido admitido en algún otro programa de financiamiento por parte de la Secretaria de Educación del Distrito.

Calendario de convocatoria

Apertura de inscripción a la convocatoria

05 de junio de 2023

Cierre de inscripción del deudor solidario

​21 de junio de 2023

Cierre de inscripción postulante

23 de junio de 2023

Publicación de resultados

17 de julio de 2023

Período de reclamaciones de los resultados y respuesta

Del 18 al 24 de julio de 2023

Publicación de resultados lista definitiva

​27 de julio de 2023

Legalización del crédito

Del 28 de julio al 28 de agosto de 2023

Laura Daniela Alarcón Vargas

​REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS