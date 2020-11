Colombianos, en el podio de competencia internacional de matemáticas

Cinco estudiantes del Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional lograron posicionarse en el podio de la XII Competencia Iberoamericana Interuniversitaria de Matemáticas (Ciim), una importante contienda académica que reúne a concursantes de siete países de la región.



Se trata de Javier Fernando González –medalla de plata–, y Ana Paulina Castillo, Roger Trujillo, Jorge Isaac Rubiano y Mateo Matijasevick –medalla de bronce–, quienes formaron parte del podio virtual del evento que reunió a 103 participantes de diferentes universidades de Colombia, Brasil, México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Ecuador.



“Me emociona, porque al inicio de mi carrera las matemáticas me costaban mucho, se me dificultó adaptarme a ese pensamiento, y verme ahora llegar a conseguir una medalla de bronce me da mucho ánimo, y más por el hecho de ser mujer, una minoría notoria en este tipo de competencias”, aseguró Castillo.



En la competencia, que se llevó a cabo de manera virtual entre el 20 y el 26 de octubre, participaron estudiantes de pregrado que manejaban conceptos básicos de teoría de números, geometría, combinatoria, cálculo y álgebra.



Germán Preciado, profesor del Departamento de Matemáticas de la Unal y líder del equipo que representó a la Sede Bogotá de la institución, “estas competencias son una gran oportunidad que tienen los jóvenes tanto de desarrollar y fortalecer su talento como de mantener siempre fresco el conocimiento adquirido en las aulas”.



Para la contienda se plantearon de forma individual tres problemas, de los cuales los jurados presentaron un solucionario tanto con las respuestas oficiales como con las que los líderes podían proponer.



Con base en esta dinámica, diseñaron criterios de calificación por puntos y aciertos por medio de los cuales se evaluó la cercanía de las respuestas y los métodos implementados para llegar a ellas.



“La experiencia se aprovechó más gracias al tiempo de práctica previa y a la preparación que tuvimos con el profesor Preciado, pues por iniciativa nuestra nos reunimos durante el periodo intersemestral en casa del docente para realizar diferentes ejercicios y resolver distintos problemas matemáticos”, sostuvo Javier González, medalla de plata en la Ciim.* Con información de la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional

