Una investigación realizada por el Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Orientado a la Gestión Académica (Ceinfes), que se realizó con la aplicación de un instrumento de evaluación virtual llamado Martes de Prueba Gold en el primer semestre de 2021, reveló que los estudiantes colombianos dejaron de aprender casi la mitad (48 por ciento) de lo que estudiaron en sus clases durante el año 2020, periodo que coincidió con la etapa de total virtualidad y educación a distancia causada por la pandemia.



“Con base en este ejercicio, los resultados de la investigación muestran que el menor porcentaje de acierto se dio en matemáticas con un 49,54 por ciento, seguido por Ciencias naturales con un 59,43 por ciento, Sociales con 60,53 por ciento, y Lenguaje con 65,36 por ciento. Por otro lado, las conclusiones muestran que en primaria los resultados fueron mejores, con un 74,96 por ciento de acierto, frente a estudiantes de secundaria, quienes obtuvieron un 54,46 por ciento.”, afirmó Milton Ochoa, gerente general de Asesorías Académicas Milton Ochoa, firma que diseñó el instrumento.



En función de los hallazgos discriminados por grados, el estudio encontró que los resultados obtenidos por los estudiantes de primero a quinto de primaria son mejores que los obtenidos por los estudiantes de sexto a undécimo de secundaria para todas las áreas evaluadas y con estas cifras de diferencia:



En Matemáticas el porcentaje de acierto para los estudiantes de primaria fue de 64,71 por ciento y para estudiantes de secundaria fue de 40,75 por ciento; En Ciencias, la diferencia fue de 72,63 por ciento entre los más pequeños y de 51,79 en bachillerato. En Sociales el porcentaje de acierto en primaria fue de 72,2 por ciento frente al 52,04 por ciento en secundaria; y en Lenguaje el porcentaje los porcentajes fueron de 82,24 por ciento y de 55,78 por ciento respectivamente.



El estudio analizó también las brechas entre colegios oficiales y no oficiales, teniendo en cuenta las consecuencias que generó la virtualidad, la educación a distancia y la dificultad que muchos sufrieron con el limitado o intermitente acceso a internet, encontrando que los porcentajes de acierto de los colegios no oficiales (62,19 por ciento) fueron superiores a los de los colegios oficiales (59,31 por ciento) en todas las áreas evaluadas.



Andrea Buitrago, analista de información de Ceinfes, asegura que los estudiantes no lograron lo mínimo que debieron haber aprendido en 2020. El cambio abrupto de la modalidad de educación definitivamente se convirtió en una variable externa que influyó negativamente en los resultados obtenidos, sostiene.



Por su parte, Alberto Sánchez, director de innovación de Ceinfes, manifestó que esta investigación “demuestra también que los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBAs), generados por el Ministerio de Educación Nacional en 2016 como una norma técnica curricular no están suficientemente apropiados en el país, y esto podría deberse a la falta de pedagogía, implementación y medición de estos derechos básicos en las aulas de clase de nuestro país”.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

