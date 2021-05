Estudiante denuncia que profesor la censuró por apoyo al paro

Indignación causó en la comunidad universitaria un video publicado por una estudiante de la Universidad del Rosario en el que, en medio de una clase en línea, un profesor le exigió cambiar su foto de perfil, en la cual mostraba una frase alusiva al paro nacional y las protestas de los últimos días.



Así lo expresó la joven María Camila Guerrero, estudiante de Derecho de esta institución: "Hoy me censuraron en clase por tener una foto que decía 'que difícil estudiar mientras matan a mi pueblo'. Que tristeza que ni en la academia se quieran dar discusiones reales".



La reacción del docente Édgar Ramírez Baquero fue solicitar a la estudiante retirar de inmediato la imagen, según él porque no quería "sesgos de opinión" en el desarrollo de su clase.



“Retíreme ese mensaje. Yo estoy dictando clase y no quiero meterle otros temas. Estamos en clase y esto es serio. Tenemos que aprender a respetar y eso que usted dice es un irrespeto. No me gusta su manifestación, quítemela”, señaló el profesor.



Hoy me censuraron en clase por tener una foto que decía " que difícil estudiar mientras matan a mi pueblo"

Que tristeza que ni en la academia se quieran dar discusiones reales pic.twitter.com/jzpw1lvNdM — María Camila Guerrero (@CamilaGuerreo3) May 4, 2021

En la grabación se aprecia cómo la discusión va subiendo de tono, al punto de que el docente le ordena a la joven retirarse de su clase por no quitar la imagen, lo cual fue rechazado no solo por la estudiante sino por sus compañeros.

Qué tal esto? Profesor Edgar Ramírez de @URosario agrede verbalmente a estudiante que pone en SU usuario una imagen en alusión al paro nacional. No está afectando la clase! No está agrediendo a nadie! ¿Qué clase de déspota es este señor? RT para que las directivas vean esto. pic.twitter.com/ykbs0l6rFv — Edgar Balaguera (@EdgarBalaguera) May 4, 2021

Ante estos hechos, la Universidad del Rosario se pronunció rechazando el comportamiento del docente: "Como Universidad rechazamos toda manifestación de violencia y discriminación. Es inaceptable lo ocurrido en clase con uno de nuestros profesores en la mañana de hoy".



Reiteramos el mensaje de nuestro comunicado institucional de promover el respeto por la diversidad y propiciar espacios de diálogo sobre los desafíos de Colombia. [...] — URosario (@URosario) May 4, 2021

Cabe recordar que en el marco de las actuales protestas, la Universidad del Rosario ha sido una de las instituciones que permitió a sus estudiantes participar en las masivas manifestaciones en el transcurso de esta semana, anunciando una flexibilidad en el desarrollo de las actividades académicas.



"Sobre la base de la flexibilidad académica, invitamos a los profesores y profesoras a un diálogo formativo y constructivo con sus estudiantes, identificando opciones de recuperación de clases y evaluaciones sin costo para quienes decidan asistir a las marchas".



REDACCIÓN EDUCACIÓN

