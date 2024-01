Estos son los nuevos requisitos y cambios para la gratuidad en la educación superior

El Ministerio de Educación, en cabeza de la ministra Aurora Vergara Figueroa, anunció la puesta en marcha de la nueva política de gratuidad en educación superior, llamada ‘Puedo Estudiar’, que se desprende de una ley aprobada el año pasado en el Congreso, y que, como principal novedad, busca cambiar los requisitos para acceder al beneficio.



La estrategia se aplica para las 67 instituciones de educación superior en el país (entre universidades e instituciones técnicas y tecnológicas) y busca, entre otras cosas, que los estudiantes no tengan que pagar nada por el valor de su matrícula.

“Este es el resultado de años de movilizaciones de los estudiantes y profesores del país y un compromiso del Gobierno del Cambio para lograr que la educación en Colombia sea un derecho fundamental para todas y todos los colombianos. Estamos dando un paso crucial para garantizar el acceso a una educación superior de calidad, inclusiva y pertinente a los territorios. Este es el verdadero cambio con justicia social", afirmó la ministra Vergara.



De esta forma, la política hace que los requisitos para acceder a la gratuidad sean más fáciles de cumplir. De acuerdo con estimaciones del Ministerio, en un primer momento se espera que este año cuenten con este beneficio alrededor del 95 por ciento del total de los estudiantes de instituciones de educación superior públicas del país. Sin embargo, la meta es avanzar progresivamente hacia la universalización.



Así lo explicó Vergara: “Nuestra meta es que como país logremos que la educación superior sea universal y gratuita. Pero para ello el país necesita una serie de variables. Necesitamos considerar el número de estudiantes, el número de personas que se gradúan, el número de personas que ingresan. Poder contar con la universalidad en el país nos va a tomar algunas décadas en su consolidación, siempre y cuando nada cambie en los procesos de financiamiento de ese tipo de políticas como ‘Puedo Estudiar’”.



Para financiar la estrategia, el Ministerio destinó recursos por 2,8 billones de pesos, que forman parte del dinero aprobado para la cartera en el Presupuesto General de la Nación.



“El Gobierno nacional ha decidido invertir en esta política 2,8 billones de pesos. Cerca de 1,6 billones estarán destinados directamente a la política y más de 1,2 billones van a ir a los fondos que administra Icetex desde donde se apalancan los subsidios, los descuentos y condonaciones a los créditos educativos y todos los alivios que se dan desde Icetex”, explicó el viceministro de Educación Superior Alejandro Álvarez Toledo.

¿Qué cambia?



La nueva política cuenta con algunas diferencias con respecto a la política de Matrícula Cero, que fue la que se implementó el gobierno del Expresidente Iván Duque, en cabeza de la exministra María Victoria Angulo.



La Matrícula cero establecía algunos limitantes para el acceso, como es el caso de tener cierta calificación en el Sisben.



Así las cosas, estos son los principales cambios:



Antes, el estudiante tenía que estar registrado en la base certificada del Sisbén IV o demostrar su pertenencia a comunidades indígenas o a la población víctima del conflicto armado. Ahora, pueden acceder demostrando que cumplen con al menos uno de estos requisitos:



A. Pertenecer al estrato socioeconómico 1, 2, 3, aunque será potestad de cada Institución de Educación Superior aceptar el ingreso de otros estratos socioeconómicos, en el marco de la autonomía universitaria. Estos tres estratos representan hoy más del 95 por ciento de la matrícula en las IES públicas.



B. Se priorizan los integrantes de pueblos étnicos: población indígena, pueblo Rrom, Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.



C. Población víctima del conflicto armado.



D. Población en condición de discapacidad.



E. Comunidades campesinas.



F. Población privada de la libertad.



G. Grupos A, B o C del Sisbén IV, en cualquiera de sus subgrupos.



Cabe aclarar que los criterios de admisión de sus estudiantes seguirán siendo parte de la autonomía de las universidades. Esto quiere decir que para acceder al beneficio, primero es necesario ser admitido por una de las 67 IES públicas del país.



Otro cambio relevante es el límite de edad. Anteriormente el estudiante debía tener entre 14 a 28 años. Ahora, esa restricción no existe. Tampoco habrá restricción por nacionalidad, es decir, podrán estudiar gratis extranjeros que cumplan con las condiciones mencionadas líneas arriba.



También cabe destacar que antes, si el estudiante aplazaba su semestre más de dos veces, perdía el beneficio, mientras que ahora no habrá límite de aplazamiento, con el fin de no afectar a quienes tienen que suspender sus estudios por motivos que se salen de su control. Eso sí, se otorgan hasta 2 periodos adicionales para garantizar la terminación efectiva de los estudios.



Cambia también el manejo de los recursos, que ya no se hará por medio de Icetex sino que los desembolsos los realizará directamente el Ministerio de Educación a las Universidades.

¿Hasta cuándo se pueden matricular?



Los calendarios académicos son particulares para cada institución (algunas ya iniciaron clase o cerraron matrículas, mientras que otras siguen en admisiones). por eso, las fechas varían. Sin embargo, al ser una política que se espera hacer permanecer, para el segundo semestre y años posteriores se podrá seguir accediendo al beneficio.

¿Aplica para estudiantes antiguos?



Sí, aplica para todos los estudiantes de instituciones de educación superior públicas, ya sean nuevos o antiguos.

¿Qué pasará con los estudiantes beneficiarios de programas anteriores como Ser Pilo Paga y Generación E?



Conforme a lo establecido en el Decreto 1667 de 2021, a los estudiantes beneficiarios de políticas anteriores como Matrícula Cero, Generación E componente de Equidad o del Fondo Solidario para la Educación en la línea de "Auxilio económico para el pago de la matrícula de los jóvenes en condición de vulnerabilidad en instituciones de educación superior pública", se les garantizará la continuidad, con los anteriores requisitos.



El apoyo económico de sostenimiento a estos beneficiarios será financiado por el Ministerio de Educación Nacional y se garantizará en los montos, duración y periodicidad en que les fue otorgado inicialmente.



MATEO CHACÓN ORDUZ

Redacción Educación