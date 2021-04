Estos son los mejores MBA del mundo que se pueden cursar en línea

La firma QS Quacquarelli Symonds publicó su más reciente ranking de los mejores Master of Business Administration (MBA) del mundo que son ofrecidos por las instituciones de manera online.



Se trata del que es considerado el mejor y más cotizado programa de posgrado que ofrecen las instituciones de educación superior, por lo general cursado por personas con altas aspiraciones en el mundo corporativo.



Y en el contexto actual de la pandemia, que se ofrezca de manera virtual representa un valor agregado no solo por los bajos costos o la flexibilidad curricular, sino también porque permite a las personas vincularse a programas de todas partes del mundo.



Para este ranking, QS evaluó cuatro métricas diferentes para determinar la calidad de una oferta de MBA en línea: empleabilidad, perfil de clase, profesorado y enseñanza y experiencia de clase.



Los resultados muestran que la española IE Business School se posiciona como la institución con el mejor MBA en línea en todo el planeta.



Sin embargo, a nivel latinoamericano solo lograron aparecer en el listado dos universidades peruanas, dejando a países como Colombia, México, Argentina y Brasil sin ningún programa en el ranking, pese al buen desempeño presentados en otras clasificaciones de educación, tanto de QS como de Times Higher Education, entre otras firmas.



El primer centro de estudios peruano en el listado es el CENTRUM Católica Business School, de la Pontificia Universidad Católica de Perú, que logró posicionarse como la número 17 a nivel mundial. Si bien se mantiene como la mejor escuela de negocios de la región, bajó dos puestos en el escalafón.



Le sigue la Escuela de Negocios de la Universidad del Pacífico, en el puesto 36 en todo el globo. Esta se destaca por puntajes altos en estándares de enseñanza y experiencia en clase, pero está en desventaja por su desempeño de empleabilidad relativamente bajo.



Jack Moran, portavoz de QS, dijo al respecto: “Las instituciones peruanas son pioneras regionales en el espacio de MBA en línea: ninguna otra nación latinoamericana ofrece programas de calidad y estándares de acreditación suficientes para figurar en nuestro ranking”.



A nivel mundial, es el cuarto año consecutivo en que la IE Business School de España aparece en lo más alto del ranking con los puntajes más altos de cualquier programa para Empleabilidad y para Profesorado y Docencia, al mismo tiempo que alcanzó el tercer mejor puntaje conjunto en Experiencia de Clase.



Los primeros diez lugares se completan de la siguiente manera:



1. IE Business School - España

2. Imperial College Business School (Imperial College London) - Reino Unido

3. Warwick Business School (Warwick University) - Reino Unido

4. AGSM Business School (University of New South Wales) - Australia

5. Alliance Manchester Business School (University of Manchester) - Reino Unido

6. Politecnico di Milano School of Management - Italia

7. Indiana University (Kelley Direct Programs) - Estados Unidos

8. SC Marshall School of Business (Universidad del Sur de California) - Estados Unidos

9. Vlerick Business School - Bélgica

10. Florida International University - Estados Unidos



Respecto al listado, Nunzio Quacquarelli, CEO de QS Quacquarelli Symonds, dijo: “Los programas de MBA en línea en todo el mundo informaban cada vez más de una mayor demanda de estudiantes antes de la pandemia, y anticipamos que este aumento en el interés de los estudiantes solo aumentará en el clima actual”.



Y agregó: “A medida que cada vez más escuelas de negocios buscan colocar sus ofertas frente a cada vez más estudiantes potenciales, nuestros resultados continuarán ayudando a los futuros estudiantes a diferenciar entre las innumerables opciones que ahora están disponibles para ellos, utilizando datos independientes y una metodología cuidadosamente diseñada para capturar la calidad de la experiencia de aprendizaje en línea”.

REDACCIÓN EDUCACIÓN

